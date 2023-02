Kaj in koga bi videli, če bi obiskali leto 37 pr. n. št.

V nadaljevanju preberite:

Po nebu se podijo oblaki in rišejo sence po prostranem golem hrbtu Velebita, ki ga naseljujejo ilirska plemena. Piše se leto 37 pr. n. št. in rimski cesar Gaj Avgust Oktavijan po Balkanu pobira svoje davke. Njegov odposlanec Marko Plavtij (Adrian Pezdirc) s poveljnikom Decimusom Fabiusom (Robert Prebil) med Iliri, ki so zanje zgolj primitivni barbari, naleti na odpor. Film kot »znanstveno utemeljena tragikomična poezija«, kot je zgodovinsko dramo opisal režiser Simon Bogojević Narath, je nastala v koprodukciji Hrvaške, Slovenije, Italije, Kosova ter Bosne in Hercegovine.

Po nocojšnji premieri v Kinodvoru bo 2. marca prišel v slovenske kinematografe.