Letos sta izšla dva filma z naslovom London, ne eden ne drugi se ne dogaja niti blizu britanske prestolnice, je pa avstrijski z Liffom prišel do slovenske. Nekakšen eksperimentalni film ceste se odvija skoraj izključno na avtocesti med Dunajem in Salzburgom, med neskončnimi vožnjami sem ter tja na isti relaciji. Dvainsedemdesetletni Bobby približno tristo kilometrov med mestoma na severovzhodu in severozahodu Avstrije prevozi vsakih nekaj dni, stroške bencina pa si pomaga pokriti z aplikacijo za prevoze, nekakšno avstrijsko verzijo naše prevoz.org. Dobre tri ure vožnje si krajša s pogovori s tujci, ki govorijo o vsem mogočem, predvsem pa o sebi. Portret Evrope in ljubezni Nekateri potniki povedo več, drugi manj, nekateri so zanimivi, drugi ne, tretji sploh ne znajo niti nemško niti ...