Kako odraščati v svetu, ki odraslim uhaja iz rok

Tretji film Petra Bratuše svojo junakinjo pošlje v precej nevarnejši svet – tja, kjer se prve ljubezni in razočaranja nenadoma srečajo z nasiljem, vojno in spoznanjem, da odrasli sveta nimajo nujno pod nadzorom. Šestnajstlet­na junakinja, ki jo tudi tokrat igra Uma Štader, vstopa v srednjo šolo, v prve ljubezni in prva res­nejša razočaranja. Toda režiser in scenaristka Špela Levičnik ji ne dovolita, da bi bilo odraščanje samo stvar srca, prijateljstva in družinskih zapletov. Tretji film se tako odmakne od udobnega vprašanja, kako preživeti najstništvo, in se približa precej manj udobnemu: kako odraščati v svetu, ki odraslim očitno uhaja iz rok? Ko njeno mamo, zdravnico na misiji, ugrabijo, varni svet najstnice nenadoma razpade. Gajin svet 3 bo v soboto, 29. avgusta, doživel slovensko ...