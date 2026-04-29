Tehnični oskar Ameriške filmske akademije raziskovalcu slovenskih korenin

Ameriška filmska akademija je v torek nagradila tehnični napredek v filmu, med 27 prejemniki nagrad na različnih področjih, kot so pirotehnika, vizualni in zvočni učinki ter animacija, je tudi Paul Debevec. Raziskovalec slovenskih korenin z Univerze v Južni Kaliforniji je nagrado prejel za pionirsko delo na področju osvetlitve. Že lani je oskarja za znanstvene in tehnične dosežke na področju filma z ekipo prejel Jernej Barbič, Slovenec, ki kot profesor matematike prav tako deluje na Univerzi v Južni Kaliforniji.

Debevec, direktor raziskav, kreativnih algoritmov in tehnologije pri Netflixu ter izredni raziskovalni profesor računalništva na zasebni univerzi v Južni Kaliforniji, je bil nagrajen za pionirsko delo na področju visokodinamičnega razpona osvetlitve, piše na spletni strani akademije.

Filmska čarovnija ni čarovnija, je znanost

Nagrado je prejel na vsakoletni podelitvi znanstvenih in tehničnih nagrad, s katerimi akademija izpostavi tehnični napredek v filmu, ki je med drugim zaznamoval filme, kot so Zora Planeta opic, Spider-Man: Novi svet in Varuhi galaksije.

»Vsi v tej sobi vemo, da filmska čarovnija ni čarovnija. To je znanost,« je dejal Darin Grant, ki je skupaj z Rachel Rose sopredsedoval odboru za nagrade. »To je rezultat neusmiljenega eksperimentiranja, zavračanja statusa quo. Tehnologija je temelj, ki domišljijo spreminja v resničnost,« je dodal.

Med nagrajenci so bili tudi Brent Bell, Josef Kohler in Ian Medwell za razvoj pirotehničnih naprav brez svinca za strelne učinke, ki izboljšujejo varnost in hkrati ohranjajo realizem.

Leta 2018 so Paula Debevca poklicali v Los Angeles iz redakcije Delovega Sveta kapitala: »Glede na priimek smo ga seveda najprej vprašali po slovenskih koreninah,« je zapisal novinar Klemen Košir in dodal, da je, smeje se, pritrdil: »Drži, res imam slovenske korenine. In lani mi je končno uspelo skupaj z očetom Slovenijo tudi obiskati. Ne boste verjeli, kdo je bil eden od najinih gostiteljev – Rajmond Debevec!«

Na slovesnosti so se poklonili še drugim umetnikom in strokovnjakom, katerih delo je omogočilo napredek na področju vizualnih učinkov, animacije, osvetlitve in postprodukcijskega zvoka.

Tehnične oskarje Ameriška akademija filmske umetnosti in znanosti podeljuje od leta 1931. Slovesnost v muzeju akademije v Los Angelesu je vodila igralka Sofia Carson, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lani je bil med prejemniki te nagrade Jernej Barbič, ki je z ekipo razvil programsko opremo za realistično animacijo digitalnih likov v hollywoodskih filmih in so jo od leta 2016 uporabili v več kot 60 filmih.