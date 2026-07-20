Še vedno živimo v času razpada Jugoslavije

Scenarist zloglasnega Srbskega filma, ki slovi kot eden od najekstremnejših in najodurnejših filmov, če ne kar najekstremnejši film vseh časov, Aleksandar Radivojević je na Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina predstavil svoj nov film Karmadonna. V brutalnem fantastičnem trilerju, polnem črnega humorja, se je Radivojević tokrat preizkusil tudi kot režiser. Od Srbskega filma do Karmadonne je minilo več kot petnajst let. Zakaj smo morali tako dolgo čakati? To žal ni bilo odvisno od mene. Če bi lahko, bi z veseljem posnel film vsako leto. Pogosto slišimo, kako težko je delati filme, vendar se mi zdi to ena od najlepših in najprijetnejših stvari, kar jih človek lahko počne. Težava je le v tem, kako dobiti financiranje. Po Srbskem filmu ljudje niso ravno tekli k meni z denarjem ...