Katere filme si je treba ogledati na Liffu?

Največji slovenski filmski festival Liffe se bo vsak hip začel, številne filmske predstave pa so že razprodane ali skoraj zasedene. Da se bo gledalec lažje orientiral med kar 93 celovečernimi filmi, ki so letos na programu festivala, so pisci kulturne redakcije Dela pripravili nekaj svojih filmskih priporočil.

Mirt Bezlaj

Histerični

Režija: Mehmet Akif Büyükatalay

Napet triler spremlja filmsko ekipo turških priseljencev v Nemčiji, ki poskuša posneti film o rasističnih napadih na migrante, vendar pa se odnosi nevarno zaostrijo, ko odkrijejo, da je režiser v imenu realizma dal zažgati koran. Predsodki, sumničenja, razredne in verske razlike ter osebni interesi vseh vpletenih se prepletejo v gordijski vozel socialnih antagonizmov, ki se z vsakim poskusom razrešitve le še bolj zaplete. Z orodji napete kriminalke film na inovativen način in brez moralizirianja razgrne kompleksno heterogenost migrantske skupnosti v Nemčiji in ponovno dokaže, da je dober triler mogoče posneti z majhnimi sredstvi.

Kontinental '25

Režija: Radu Jude

Kontinetal '25 je eden izmed dveh filmov, ki jih je eden najprodornejših romunskih režiserjev zadnjih let posnel letos. Nastal je s skoraj nič denarja, v izjemno kratkem času, ker je Jude zaradi snemanja filma Drakula že ravno imel vso ekipo pri roki. Njegove zloglasno bizarne Drakule sicer žal ni na Liffu, Kontinental '25 pa je, kljub isti ekipi, nekaj povsem drugega. Realističen film o stanovanjski problematiki je ostra črna komedija, ki kritično razgrinja porazno stanje postsocialistične družbe.

Ni druge izbire

Režija: Park Chan-wook

Park Chan-wook, ki je režiral mojstrovine, kot sta Oldboy in Žeja, v svojem najnovejšem filmu raziskuje ponižanja, ki jih je na trgu dela deležen obupan iskalec zaposlitve. Po vse bolj ponižujočih neuspelih poskusih je brutalno nasilje edini način, ki preostane protagonistu, da bi si povrnil občutek časti in vrednosti v družbi. Film je klasičen južnokorejski produkt; mojstrsko izdelan, absurdno komičen in poln koreografsko dodelanega in do skrajnosti brutalnega nasilja.

Nina Gostiša

Da

Režija: Nadav Lapid

Vsak nov film izraelskega režiserja Nadava Lapida je nadgradnja prejšnjega in ne glede na to, koliko si tega želi, še ne more ne obravnavati tega, čemur pravi bolna izraelska duša. Fizičen, zvočen, ekstravaganten, ekstatičen, intenziven ter brutalno neposreden, a tudi boleče lep film, v katerem izstopata Ariel Bronz in Naama Preis, med divjimi zabavami v Tel Avivu in dimom, ki se dviga iznad bližnje Gaze, nastavlja ogledalo ne le Izraelcem, ampak vsem nam.

Lep in žalosten svet

Režija: Cyril Aris

Podobno, kot se med drugim sprašuje Lapidov Da, se tudi Lep in žalosten svet ukvarja z dilemo, kako in ali sploh naj ljubezen in optimizem kljubujeta napetosti in groženj polni realnosti v Izraelu sosednji državi Libanon. Prijatelja iz otroštva Yasmina in Nino sta sanjala, da bi skupaj pobegnila iz nemirnega Bejruta. Potem ko jima življenje najprej prekriža načrte, ju veliko pozneje spet združi, obenem pa sooči z novimi preizkušnjami.

Tujec

Režija: François Ozon

Zgodba je znana: protagonistu Meursaultu, živečem v Alžiriji, umre mama. Na njenem pogrebu ne joka. Potem na plaži ubije Arabca. Zdi se, da dejanja ne obžaluje; izjavi, da je bilo krivo sonce. Obsodijo ga na giljotino. Ekranizacije literarnih del so vedno tveganje. Adaptacija slovitega Camusovega romana absurda izvirniku ne sledi povsem, kar bo morda razočaralo njegove oboževalce, a po mnenju večine francoskih medijev zagotavlja privlačno filmsko izkušnjo.

Zdenko Matoz

Oče mati sestra brat

Režija: Jim Jarmusch

Mojster drugačnih filmov, Jim Jarmusch, je tokrat posnel napeto študijo odnosov med odraslimi otroki in odtujenimi starši v treh različnih državah. Zmagovalni film letošnjega beneškega festivala ima tri poglavja. Prvo poglavje: Oče. Jeff in Emily se vozita po zasneženih cestah severovzhodne Amerike, da bi obiskala ekscentričnega in manipulativnega očeta. Drugo poglavje: Mati. Samozavestna, a dokaj hladna angleška avtorica v Dublinu pričakuje obisk svojih dveh hčera, Timothee in Lilith. Tretje poglavje: Brat in sestra. Francija. Billy in Skye se odpravita v pariško stanovanje nedavno preminulih staršev. Ob pregledovanju in odnašanju stvari na dan privrejo spomini.

Pav

Režija: Bernhard Wenger

Film Pav je poln čudaških presenečenj in vizualnega humorja in prinaša zgodbo o mladeniču, ki se preživlja s tem, da v zameno za plačilo prepričljivo odigra najrazličnejše vloge v zasebnem življenju svojih strank. Matthias je zaposlen v podjetju z imenom »Moj spremljevalec – najemi prijatelja«, kjer po naročilu stranke prevzame vlogo popolnega partnerja za vsako priložnost. Brez težav se spremeni v nad glasbo navdušenega spremljevalca starejše gospe ali popolnega sina zagrenjenega starca. Vse pa se lahko tudi zaplete, ko ugotovi, da težko izstopi iz teh vlog.

Pozna slava

Režija: Kent Jones

Premišljeno otožna drama, ki ob liku ostarelega pesnika, druščini mladih piscev in njihovi ekscentrični muzi ponuja romantično nostalgičen spomin na umetniško življenje v New Yorku sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pozabljeni newyorški pesnik Ed Saxberger pred vrati svojega stanovanja naleti na oboževalca. Zagnani mladi pesnik Meyers ga povabi v literarni klub in Saxberg po rahlem oklevanju sprejme povabilo. Kmalu postane del druščine privilegiranih mladih piscev, ki se zbirajo po kavarnah in razkošnih stanovanjih ter se trudijo razpravljati o umetnosti in življenju.

Pia Prezelj

Glas Hind Radžab

Režija Kaouther Ben Hania

Ste prostovoljec palestinske humanitarne organizacije Rdeči polmesec. Zazvoni vam telefon. Na drugi strani šestletna Palestinka, ujeta v avtomobilu, kjer šest njenih družinskih članov »spi«, kot pravi, a krvaveče. Pravi, da se bliža tank, pravi, da bo kmalu noč. Film nas umesti ob bok tistih, ki so Hind Radžab zaman poskušali rešiti, pri tem pa v središče vpenja dekličin 70-minutni klic na pomoč. Pretresljivo, grozljivo, nujno.

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo

Režija Ester Ivakič

Celovečerni prvenec Ester Ivakič v tankočutnih in premišljenih zamahih ruši predsodke o slovenskem filmu kot nečem rigidnem, okostenelem, ob tem pa nas v pripovedi o Idi, desetletnici, živeči v majceni prekmurski vasi, na meji med resničnim in pravljičnim, sooča z vprašanji izgube, smrti, samote in prijateljstva. Film, glasen prav v svoji tihoti.

Ida, ki je pela FOTO: Promocijsko gradivo

Botanik

Režija: Jing Yi

Na meji med resničnim in pravljičnim, ki jo razpira Ester Ivakič, domuje tudi celoveečerni prvenec Botanik, ki nas povede v odročno kitajsko dolino, kjer osamljeni kazahstanski deček Arsin biva z babico, globoko pogreznjen v svet rastlin. Ko vanj zareže prihod dekleta iz plemena Han, se film prekucne v raziskovanje prijateljstva in soodvisnosti, pa tudi v premislek o sobivanju – tako drug z drugim kot z naravo.

Peter Rak

Božanska komedija

Režija: Ali Asgari

Satirični skupek filmskih vinjet kritično osvetljuje absurdnost iranske cenzure. Iranski režiser Bahram je vse svoje filme posnel v turško-azerbajdžanskem jeziku, a nobeden od njih zaradi cenzorskih pravil ni bil prikazan v njegovi domovini. Ko ministrstvo za kulturo zavrne tudi njegov zadnji projekt, se Bahram odloči za skrajno potezo – skupaj s producentko, ki se nikoli ne obotavlja izreči, kar misli, se z vespo odpravita na drzno misijo, da bosta film pokazala iranskemu občinstvu, pa naj stane, kar hoče.

Ti si vesolje

Režija: Pavlo Ostrikov

V daljni prihodnosti ukrajinski vesoljski tovornjakar Andrij dela za podjetje za odlaganje jedrskih odpadkov in prevaža radioaktivni material z Zemlje na Jupitrovo luno Callisto. Po stoletjih uporabe jedrske energije se Zemlja zaradi sevanja in potresov počasi sesuva sama vase. Andriju na krovu ladje Obrij dela družbo le robot z neslanim smislom za humor. Ko Zemlja eksplodira, je Andrij prepričan, da je zadnji živeči človek, potem pa dobi sporočilo Francozinje Catherine z oddaljene vesoljske postaje. Med zvezdami se razplamti nepričakovano razmerje in zdaj ima Andrij le cilj poiskati Catherine ... Film je letos na Grossmannovem festivalu v Ljutomeru prejel posebno omembo žirije in nagrado občinstva.

Nevarna žrela

Režija: Sean Byrne

Film Nevarna žrela na videz nikakor ne sodi na eminenten filmski festival, saj gre za še en v zdaj že nepreglednem naboru projektov o morilskem morskem psu. Ki se mu tokrat pridruži še morilski sadistični serijski morilec. Niti tematika niti zaplet ne obetata posebnega presežka in vendar je to po dolgem času presenetljivo soliden filmski izdelek, ki postreže tako s prepričljivimi liki kot tudi z domišljeno dinamiko in ne nazadnje vizualno perfekcijo, ki kljub nekaterim digitalnim pripomočkom deluje zelo realistično.