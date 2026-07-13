Kdo je v Ljutomeru dobil hudega mačka

Po tradicionalni paradi zombijev skozi mestno jedro Ljutomera so konec tedna podelili nagrade 22. festivala fantastičnega filma in vina Grossmann.

Zombiji FOTO: Špela Jambriško

Nagrado hudi maček za najboljši film po izboru strokovne žirije je prejel Noč španskega režiserja Paula Urkija Alija. Festivalsko občinstvo je nagrado namenilo japonski grozljivki Nikoli po temi v režiji Dava Boyla. Častnega hudega mačka je prejela igralka Caroline Munro. Za najboljše vino festivala pa je bil razglašen rumeni muškat letnik 2025, ki so ga proizvedli v Vinih Polanec.

V sklopu festivala so letos predvajali 53 filmov, od katerih se jih je pet potegovalo za nagrado hudi maček. Glasbeni dokumentarec Brez kompromisov, Beograd o beograjskem glasbenem podzemlju je prejel nagrado hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarec.

Projekcija filma na ljutomerskem trgu. FOTO: Špela Jambriško

Nagrado Slakov hudi maček za kratki film iz regije je žirija podelila filmu Kralj ničesar srbskega režiserja Alekse Gajića »zaradi njegovega sardoničnega slavljenja moške krize srednjih let«. Nagrado srebrni melies pa so podelili filmu Morata ga videti, »ki s pomočjo natančno izdelanega vzdušja prek ironije in satire razkriva lažne ideale in pričakovanja, ki jih pogosto povezujemo s starševstvom«.