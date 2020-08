Keanu Reeves tretjič na glasbeno potovanje

Se še spomnite nenavadne znanstvenofantastične komedije iz leta 1989 Izvrstna dogodivščina Billa in Teda? Trapasto glasbeno potovanje skozi čas in prostor je mladegakatapultiralo med obetavne filmske igralce. Film je hitro postal kultna komedija, ki je leta 1991 dobila nadaljevanje zgodbe . V obeh delih sta poleg Reevesa blestela, ki igra njegovega prijatelja, in genialni, ki je prišel iz prihodnosti, da jima, nerodnežema, pomaga, da bosta opravila svojo zgodovinsko nalogo.Ker je, žal, Carlin že pokojni, bo tretji film te franšize, Bill in Ted se soočita z glasbo, ki je danes prišel v kinodvorane, brez njega, zato bo verjetno nekoliko bolj temačen. V treh desetletjih se je namreč marsikaj spremenilo. Osrednje gibalo tretjega dela te nenavadne glasbene znanstvenofantastične komedije je seveda Reeves, ki je medtem postal vrhunska hollywoodska zvezda. Zgodbo tretjega dela sta soustvarjalcainzačela pisati že pred desetimi leti, ko je Reeves izrazil pripravljenost na sodelovanje tudi v tretjem delu. Na predstavitveni novinarski konferenci je povedal, da je »sončni optimizem, ki ga premoreta Bill in Ted, nekaj nujnega v teh časih«. V tretjem delu sta Bill in Ted že poročena, imata otroke, njuna rockovska zasedba Wyld Stallyns pa je še vedno neuspešna. In ker je prihodnost sveta odvisna od njunega uspeha, spet dobita pomoč.