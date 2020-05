Kino po novem: V avtu, na prostem ... in v dvorani

Denis Vehabović, programski direktor Kina Bežigrad​



Vrača se vaš drive-in kino, bodo letos zaradi koronavirusa pravila na prizorišču drugačna?



Kakšen program obljubljate?

Foto Osebni Arhiv Denis Vehabović



Kdaj se bo vrnil kino, kakršnega smo poznali?



Lani ste organizirali kino na prostem, ga boste tudi letos?

Ursula Spruk, direktorica filmskega programa in marketinga v Koloseju

»Vrata odpremo v petek, 29. maja. Med prvimi filmi bodo Lov, Kralj Saten Island in Visoka nota. Podobno kot v drugih kinih menimo, da mora omejitev v zaprtih prostorih temeljiti na zagotavljanju varnostne razdalje med obiskovalci, in ne na določeni številki 50 ljudi na dvorano, ki nam ne omogoča niti obstoja, saj bi to pomenilo, da imamo na voljo samo pet odstotkov vseh zmogljivosti. Pripravili smo seznam ukrepov in jih predlagali Vladi RS za ponovno odprtje naše kinodejavnosti, med najpomembnejšimi so razmiki med sedeži v dvorani, razmiki med vrstami v dvorani, uvedba novega režima vhodov in izhodov iz dvorane, dodatno prezračevanje, razkuževanje in čiščenje dvoran po vsaki projekciji, sistematično razkuževanje površin, ki se jih obiskovalci in zaposleni dotikajo, spodbujanje obiskovalcev k brezstičnemu plačevanju in nakupu kinovstopnic na spletu ter razkuževanju rok.«

Metka Dariš, direktorica Kinodvora

Življenje se počasi vrača v ustaljene tirnice, a za kulturo tega še ne moremo trditi. Kdaj se bo po vašem mnenju vrnil kino, kakršnega smo poznali? Šele ko dobimo cepivo?

Foto Domen Pal Metka Dariš



Se povezujete tudi s kinematografi iz tujine in snujete strategijo, kako naprej? Morda predstave za manj ljudi? Poln vsak tretji sedež?



Ustavila so se tudi snemanja filmov. Kaj bomo lahko gledali čez eno leto?

Nina Hočevar, vodja marketinga v Cineplexxu

»V tem trenutku se še nismo odločili, kdaj točno bomo vnovič odprli kinematografe. Poleg negotovosti glede omejitev je težava še omejena ponudba filmov, ki bi jo v tem trenutku lahko ponudili gledalcem. Delujemo namreč v šestih slovenskih mestih, skupno število naših dvoran je 34. Ne načrtujemo alternativ, kot je kino na prostem ali drive-in.«



Matej Patljak, programski direktor kino verige Radi imamo kino

»Pri kino verigi Radi imamo kino (Kino Rogaška, Kino Slovenska Bistrica, Kino Brežice in Kino Sevnica) se ponovnega zagona veselimo in smo nanj pripravljeni. Ob upoštevanju smernic in navodil bomo vrata naših temnih dvoran odprli v začetku junija. Najprej bomo predvajali nekatere evropske, neodvisne in art filme s filmskih festivalov v letu 2019 (Berlin, Cannes in Benetke), ki smo jih imeli pripravljene in načrtovane za pomlad, a jih zaradi izbruha epidemije nismo predvajali. V naslednjih tednih pa bomo začeli dodajati in prikazovati tudi večje studijske produkcije. Poleti bo pri nas poudarek tudi na kinu na prostem.«

Pri izvajanju bomo sledili vsem navodilom NIJZ in poskrbeli za vse potrebne higienske ukrepe. Drive-in kino ne potrebuje pretiranih prilagoditev, saj si obiskovalci film ogledajo iz varnega zavetja svojega avtomobila. So ločeni, a so hkrati del enega filmskega doživetja.Na programu bodo nekatere največje hollywoodske uspešnice preteklih nekaj let pa tudi filmske klasike, ki pri nas vedno doživijo odličen odziv. Vsako soboto bo na programu sinhronizirana risanka. Do konca maja si lahko obiskovalci ogledajo filme Ježek Sonic, Pobesneli Max: Cesta besa, Briljantina, Minioni, dokumentarni film Tabu: Zgodba za jutri in Parazit. Upamo, da bomo junija lahko predvajali tudi katerega od svežih filmov, a še čakamo na potrditev distributerjev.Naša kinodvorana bi lahko začela delovati junija. Zavedamo se, da bodo potrebne določene spremembe, na primer skrb za razkuževanje, čiščenje, prezračevanje, brezstično plačevanje, nakup vstopnic na spletu, pregledovanje vstopnic brez stika s skenerjem, omejeno število obiskovalcev … Pravzaprav smo te ukrepe uvedli že pred razglašeno epidemijo, ker je bila kinodejavnost ena prvih, ki so jih začeli postopno zapirati.Uradnih informacij še ni, a ocenjujemo, da bi naš Piknik kino lahko začeli julija, in sicer na plaži Vodnega mesta Atlantis, lahko pa nas pričakujete tudi na Obali in Bledu. To je kino na prostem, v parku ali plaži, kjer se obiskovalci namestijo kar na odejah in ležalnikih. Sedežnega reda ni, zato si lahko sami izberejo, kje bodo sedeli, da se bodo počutili varne.Za zdaj je težko predvidevati, kdaj bo kino takšen, kot je bil, a verjamemo, da bo še boljši. Zgodovina nas namreč uči, da je kino ohranil zvestobo obiskovalcev ob pojavu televizije, pa v dobi videotek, kasneje digitalnih nosilcev in v zadnjem času ponudnikov pretočnih vsebin. Ključna stalnica kina je še vedno, da nič ne more nadomestiti izkušnje ogleda filma v kinodvorani. V času koronavirusa bo za nas najpomembnejše varno in udobno počutje obiskovalcev in temu bomo prilagajali svoje delovanje. Upamo, da bomo poleti lahko pripravili projekte kina na prostem: Kinodvorišče, Film pod zvezdami in morda še Letni Kinodvor na Kongresnem trgu. Kinodvor sicer vrata vnovič odpre 1. junija, ob upoštevanju vseh omejitev, navodil in priporočil pristojnih organov. Ko bo mogoče, pa se bodo postopoma – spet ob upoštevanju vseh navodil in priporočil – v kino vrnili tudi dogodki in premiere.Kinodvor je član štirih kinematografskih združenj: Europa Cinemas, Art kino mreže Slovenije, CICAE in ECFA. Tudi med zaprtjem smo ohranjali tesen stik, primerjali izkušnje in skupaj razmišljali, kakšen bo kino v času koronavirusa. S člani AKMS pa smo pripravili tudi predloge s smernicami delovanja kinematografov in ga poslali pristojnim institucijam. Predvideli smo sedežni red z izpuščenimi vrstami in praznimi sedeži za upoštevanje varnostne razdalje med gledalci, skupaj pa bodo lahko sedeli pari, družine ali obiskovalci iz istega gospodinjstva. Obiskovalce bomo prosili, da prinesejo svojo masko, za vse druge preventivne varnostne ukrepe bomo poskrbeli mi.Končanih, a še ne distribuiranih kakovostnih filmov je veliko, zato ne pričakujemo pomanjkanja dobrih filmskih naslovov. Zamude se obetajo le pri prikazovanju močnih filmov, s katerimi želijo distributerji počakati na prve odzive obiskovalcev ob vnovičnem odprtju kinematografov.