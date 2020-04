FOTO:Kje so naše Sence, Sablje in Časopis

Morda je neumestno analizirati in kritizirati igrano produkcijo televizijskih hiš v času, ko se je ta ustavila in ni znano, kdaj jo bodo lahko znova zagnali. Naša javna televizija je v času samoizolacije odprla arhiv, komercialne televizije pa spustile v eter nekaj novih domačih tv-serij. Morda je prav to primeren čas za premislek o stanju in prihodnosti domačih izvirnih televizijskih nadaljevank.Usodno vino, Reka ljubezni, Najini mostovi, vis á vis pa Ekipa Bled, Jezero ter V imenu ljudstva. Družinske sage z ljubezenskimi trikotniki, začinjene s povzpetniškimi lokalnimi tajkuni, na drugi strani pa kriminalne drame, nepojasnjeni ...