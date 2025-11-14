Ko otroci molijo k hudiču

Prvi celovečerec mehiškega režiserja Ernesta Martíneza Bucia Hudič kadi je eden izmed bolj nenavadnih filmov na tokratnem Liffu, in to ne le zaradi zgodbe, ki jo prikazuje, temveč še bolj zaradi nekonvencionalnega in drznega načina, na katerega je prikazana.

Režiser gledalca ne ujčka – od začetka smo vrženi v dogajanje, ki ga ne razumemo in katerega pomen moramo med gledanjem pogosto s pomočjo informacij, ki so posejane v dialogih, rekonstruirati za nazaj. O zgodbi torej težko govorimo z gotovostjo, vendar verjetno ne more biti dvoma, da film spremlja pet bratov in sestra, otrok pred puberteto, ki v začetku devetdesetih let minulega stoletja v Ciudadu de Mé​xicu nepričakovano ostanejo prepuščeni sami sebi.

Hudič kadi El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) režija Ernesto Martínez Bucio Mehika, 2025, 97 min.

Mati na začetku filma brez pojasnila odide, oče jo gre iskat. Za otroke naj bi skrbela babica, ki je očitno v slabem duševnem stanju. Čustveno in mentalno oddaljena, paranoična in morda shizofrena starka, ki je prepričana, da se poskušajo hiše in otrok polastiti zle sile, ne more skrbeti niti zase, kaj šele za peterico malčkov. Ti se kmalu zapletejo v konflikt s sosedi in se nato, kakor babica, postopoma zaprejo v lasten svet, izolirani v temačni hiši, v kateri je zaradi odsotnosti staršev edina vseprisotna sila hudič. Ker ga babica sluti na vsakem koraku, se otroci s prošnjami, naj jim vrne starše, kmalu obrnejo nanj.

Otroška perspektiva

Režiser nam poskuša prikazati dogajanje z njihove perspektive. Kakor otroci se tudi gledalci znajdemo v nerazumljivem dogajanju. Kamera, ne posebej kvalitetna in občasno precej tresoča, sledi vse bolj bizarnim prigodam malčkov v temačni hiši in njeni okolici, mestoma dogajanje dopolnjujejo družinski posnetki, ki, kakor večina stvari v tem filmu, hitro zaidejo v nepojasnjeno in nenavadno.

Hudič kadi ima teoretično vse elemente vrhunske grozljivke, ki s pomočjo demonskega posedovanja kot metafore za duševne stiske počasi gradi zadušljivo vzdušje moreče groze. Pa vendar je film vse prej kot to. Režiser je iz sestavin za sodobno atmosfersko grozljivko posnel družinsko dramo, kar seveda pomeni, da v filmu ni stopnjevanja vzdušja tesnobnosti in groze. Ker ni grozeče nevarnosti, manjka tudi kakršnakoli napetost ali občutek nujnosti, ki bi pritegnil pozornost gledalca in poganjal dogajanje.

Kljub odlični igri otrok Hudič kadi ne upraviči povsem pozornosti, ki jo zahteva od gledalca. Brez slutnje groze, ki bi povezala dogajanje v ozračju tesnobne napetosti, nam je za početje otrok, ki samo po sebi ni zanimivo niti nima rdeče niti, kmalu vse bolj vseeno, slabih sto minut filma pa se občuti, kot da bi jih bilo dvakrat toliko.