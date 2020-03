FOTO:Ko pogled junaka spregovori v akordu

Najbrž lahko vsi brez težav po spominu zažvižgamo naslovno­ glasbeno temo priljubljene ­tv-serije. A to (vsaj v boljših primerih) ni glasba, ki spremlja ­fiktivne junake skozi njihove težavne in srečnejše trenutke. Tiste bi se težje spomnili. Kar je v tem primeru dobro. Če glasbe med gledanjem filma ali tv-serije sploh ne opazimo, to ponavadi pomeni, da je skladatelj svoje delo opravil dobro.Glavni junak ali junakinja teče po gozdu (v zadnjem času to v slovenskih tv-serijah radi počnejo), se naenkrat ustavi in zazre v daljavo. Precej neemocionalen prizor, ki mu vdihne življenje šele glasba. Prizor nabije s pričakovanjem, ...