FOTO:Ko tekmujejo Tarantino, Scorsese in Bong Džun Ho

Med TV-serijami je največ nominacij (štiri) prejel Černobil.

Nominirane TV-serije v kategoriji drama Velike male laži

Krona

Ubiti Eve

Jutranji program (The Morning Show)

Nasledstvo

Zgodba o zakonu, ki je nominirana za šest zlatih globusov.

Joker

Parazit Bong Džun Hoja je nominiran v treh kategorijah.

Največkrat nominirani filmi Zgodba o zakonu 6

Irec 5

Bilo je nekoč v Hollywoodu 5

Joker 4

Dva papeža 4

Takoj za zlatimi globusi bodo 7. januarja razglasili nominirance za bafte, nato pa se bo začel boj za oskarje – ameriška akademija bo objavila nominirance 13. januarja.

Noč na ponedeljek bo temna. Vse zvezde se bodo namreč nagnetle v dvorano­ hotela Hilton na Beverly Hillsu, kjer bo potekala 77. podelitev zlatih globusov – nagrad, ki veljajo za znanilce oskarjev.Prva v vrsti prireditev, posvečenih filmskim presežkom preteklega leta, slovi po tem, da vsakokrat poskrbi za veliko presenečenj. Že ob napovedi nominacij je presenetilo število filmov v produkciji videopretočne platforme Netflix. Teh je kar 17. S 15 mu sledi HBO, presenetljivo se je med priznane nove produkcijske hiše filmskih del s tremi nominacijami uvrstila tudi pred komaj dvema mesecema lansirana Apple TV+, zato so poznavalci letošnje leto že označili za »leto pretakanja« oziroma kar »pretočno leto«.Čeprav gredo zlati globusi v korak z okoljsko ozaveščenim časom in bodo na galaprireditvi postregli zvezdnikom le z veganskimi jedmi, vodo točili iz steklenic in reciklirali rdečo preprogo, bo letošnji dogodek naredil tudi korak nazaj. V kategoriji za najboljšo režijo in scenarij ni režiserke in scenaristke, čeprav njihovi filmi, recimo Prevarantke na Wall Streetu,­ Čas deklištva, Ledeno kraljestvo 2, Portret mladenke v ognju in drugi, tekmujejo v drugih kategorijah. Za nagrado za režijo je prikrajšan tudi Noah Baumbach, a mu slavje ne uide, saj je njegov delno biografski film Zgodba o zakonu nominiran za največ, kar šest zlatih globusov. Globusi bodo zaobšli tudi Roberta De Nira, glavno zvezdo Scorsesejevega Irca, ki je dobil pet nominacij.Notorični nepredvidljivosti zlatih globusov navkljub filmski poznavalci pred odločilnim večerom stikajo glave in ugibajo, kateri film bi lahko prepričal tako raznoliko množico okusov, kot jo ima okoli 90 novinarjev, ki sedijo v Združenju tujih dopisnikov Hollywooda (HFPA), ki podeljuje prestižne nagrade. Kdo lahko zmaga, če tekmujejo Quentin Tarantino, Martin Scorsese in Bong Džun Ho (Parazit), se sprašujejo v New York Timesu. Glavna favorita (tudi za oskarje) Irec in Zgodba o zakonu se zdita preveč očitna izbira za tako eklektično žirijo, ki je lani namesto vsesplošnega ljubljenca Zvezda je rojena nagradila Bohemian Rhapsody. Tudi tokrat lahko poskrbi za preobrat in v veliki konkurenci podeli nagrado za najboljši film Jokerju. Po drugi strani bi bilo veliko presenečenje, če bi Joaquina Phoenixa, ki je odlično speljal metamorfozo iz psihično poškodovanega luzerja v množičnega morilca Jokerja, premagal Adam Driver v vlogi trpečega ločenca v trpki drami Zgodba o zakonu. Phoenix je bržkone že naredil prostor na polici, na kateri stoji zlati globus, ki ga je prejel za vlogo Johnnyja Casha v filmu Hoja po robu.Po prepričanju nekaterih ameriških kritikov pa bi kipec moral dobiti Antonio Banderas za personifikacijo režiserja Almodóvarja v biografski drami Bolečina in slava. Prav tako naj bi si za upodobitev igralske dive Judy Garland najbolj zaslužila nagrado Renée Zellweger, ki tekmuje ob Scarlett Johansson in Charlize Theron.In odgovor na vprašanje New York Timesa? Poznavalci so napovedali zmago Ircu, Bong Džun Ho naj bi obveljal za najboljšega režiserja, Tarantino pa bi se moral zadovoljiti z najboljšim scenarijem. Kako bo zares, bo znano danes ponoči. Triurno prireditev bo v več kot 210 državah prenašala tv-mreža NBC, ki (precej higienično) ni nominirana niti v eni ­kategoriji.Zlati globusi vsaj v eni stvari ne presenečajo. Prireditev bo že petič povezoval britanski komik Ricky Gervais, znan po ostrih zbadljivkah, ki jim ne uide nihče od prisotnih zvezdnikov. Začinjene govore si lahko obetamo tudi od Toma Hanksa in Ellen DeGeneres, ki bosta za svoje delo prejela posebno nagrado.