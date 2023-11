Koncert, ki bi ga potrebovali danes bolj kot kadarkoli

V nadaljevanju preberite:

Na stadionu Koševo v Sarajevu je bil 23. septembra 1997 eden od najodmevnejših koncertov generacije. Irski megarockerji U2 so takrat v okviru turneje Popmart obiskali prestolnico Bosne in Hercegovine, ki je bila še vedno v šoku zaradi vojne. Od podpisa daytonskega sporazuma nista minili niti dve leti, toda številni Sarajevčani pravijo, da so šele na koncertu prvič dobili občutek, da je vojna resnično minila.