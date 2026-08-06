Kot ženska težavna, kot režiserka še težavnejša

V Letnem kinu na Krasu bodo do konca avgusta na ogled filmi priznanih režiserk, od Julie Delpy in Isabel Coixet do Susanne Bier in Claire Denis. Pri tem se je vredno ozreti po pogojih, ki so jim podvržene režiserke: med tistimi, ki so med letoma 2020 in 2024 posneli evropski celovečerni film, je bilo namreč le 27 odstotkov režiserk, povprečni proračuni filmov režiserk pa so kar 40 odstotkov nižji od povprečnih proračunov filmov režiserjev.

Julie Delpy pojasnjuje, da v zadnjih letih dokaj redko prejema scenarije, »še posebno po tem, ko sem režirala Dva dni v Parizu. Od takrat sem odpisana. Najprej zavrneš nekaj vplivnih moških. Potem začneš režirati filme. In s tem se zgodba konča.«