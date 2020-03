Lenobnost kot najboljši način boja proti virusu

Zakaj gledati filme o pandemiji sredi pandemije? Le zakaj bi bilo zanimivo gledati filmski poskus popisa nečesa, kar se ti v resnici dogaja? Ali pa je gledati čudaške, strašljive filme dobro zato, da bi se znali pripraviti na karanteno in se sprijazniti z njo? Torej sprejeti tisto, kar je najbolj smiselno: početi nič, biti doma, ne širiti virusa. Pasivnost, zmagovita lenobnost kot najboljši način boja proti skupnemu sovražniku.



V Hollywoodu je filmov o izbruhih smrtonosnih bolezni, ki bridko zmanjšujejo število človeške rase, od nekdaj na pretek. Je ena od mogočih razlag to, da gledanje hudega nekako pomirja, daje občutek katarzičnosti? Je s tem morda mogoče razložiti dejstvo, da je bil sredi velike gospodarske krize 1929–1932 eden od najbolj gledanih filmov Frankenstein Jamesa Whala po Mary Shelley s famoznim Borisom Karloffom?

Se lahko česa naučimo? Ne

Ali pa je bistvo nekje drugje in gre pri gledanju filmov o epidemijah, pandemijah, napadih neznanih virusov iz vesolja, tega ali onega vojaškega laboratorija in posledičnem izumrtju človeške rase le za preprost eskapizem?



Morda še bolj preprosto, le za to, da so tudi take zgodbe primeren način za miselno predelavo tega, kar se nam dogaja v resničnosti? Na to so me spomnila poročila zdaj v karanteno ujetih in drugih samoosamljenih, ki o zunanjem svetu poročajo, da se jim zdijo prizori, ki jih vidijo, nerealni. Saj veste, prazne ulice, razpotegnjene vrste in varnostniki pred trgovinami, mestne ceste brez avtobusov, na zaslonih pa fotografije beneških kanalov, polnih rib in delfinov, prazna ploščad pred Louvrom, prazen newyorški Times Square, prazne madridske ulice, prazen ljubljanski center. Sem spada tudi ptičje petje, nenadoma slišno sredi urbanega okolja ... nerealnost skratka, o kateri vemo, da jo znajo običajno pričarati filmi.



S stališčem, da filmi o pandemijah in nasploh filmi o katastrofah nimajo zveze s še tako čudno resničnostjo, se je prav tako mogoče zlahka strinjati. Iz njih se žal ne moremo naučiti prav ničesar uporabnega, tu so zato, da privlačijo s strašljivostjo in nas ob tem kvečjemu spodbudijo k premisleku o našem vsakokratnem položaju. Če sploh.

Boj vojaških virologov

V ameriškem spletnem časniku sem prebral ad hoc razdelitev filmov o pandemijah na tri kategorije: eni ponujajo zgodbo o tem, kako bi lahko potekal resničen izbruh okužbe, drugim se zdi imenitno širjenje okužbe uporabiti kot metaforo in vpletejo v zgodbo zombije ali nezemljane, pač element »tujega« in zato nevarnega, tretji začnejo zgodbo šele po apokalipsi, po resetiranju, in poskušajo kar se da prepričljivo pokazati, kako bi bilo človeštvo mogoče zastaviti na novo.



Sredi devetdesetih let je doživel premiero eden od zglednejših primerkov tovrstne produkcije, apokaliptični triler v režiji Wolfganga Petersena Izbruh, Outbreak, z Dustinom Hoffmanom, Rene Russo in Morganom Freemanom, posnet leta 1995 po uspešnici Richarda Prestona The Hot Zone. Vojaški virolog edini ve, kakšno globalno biološko nevarnost predstavlja virus, ki pride v Združene države s pretihotapljeno okuženo opico.



Z opicami si da opraviti tudi fantazijska drama 12 opic, 12 Monkeys, iz istega leta, ki jo je podpisal Terry Gilliam, glavne vloge pa sta odigrala hollywoodska težkokategornika Bruce Willis in Brad Pitt. Prvi v vlogi zapornika Jamesa Cola potuje v preteklost, da bi odkril vir virusa, ki je pokopal skoraj vse človeštvo, in tako pomagal znanstvenikom v svojem času razviti zdravilo.

Ko so besede odveč

Na začetku sedemdesetih so posneli grozljivko po znanstvenofantastičnem »tehno trilerju« Michaela Crichtona Andromeda, The Andromeda Strain, režijo filma, v katerem skupina elitnih vojaških znanstvenikov raziskuje supernevarni organizem nezemeljskega izvora, ki ga je na Zemljo prinesel padli vojaški satelit, je podpisal Robert Wise.

O Soderberghovem trilerju Kužna nevarnost, Contagion, zgodbi o virusu, ki pride iz Kitajske, kjer je z netopirjev preskočil na človeka – zadnje tedne velja za enega od najbolj izposojanih filmov na itunesu in amazon primu –, mnogi pravijo, da je poleg filmoljubcev zanimiv tudi za javne uradnike in sociologe, saj kaže, kako v krizi med sabo komunicirajo oblasti in korporacije ter kako se med prebivalstvom širijo histerija, obup in brezup.



Zgodnejši primer takega filma je Panika na ulicah, Panic in the Street, Elie Kazana iz leta 1950, v katerem epidemijo kuge v New Orleansu povzroči prihod slepega potnika iz Evrope.



Eden on najbolj nenavadnih izdelkov tega žanra je Pontypool režiserja Brucea McDonalda: v tej grozljivki o mestu v provinci Ontario se virus, miselni virus, ne širi z dotikom, ampak po zraku, a ne običajno, ampak z besedami, govorom. Spoiler: v boju proti virusu, ki razume angleško, pomaga komunikacija v polomljeni francoščini.