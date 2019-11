Letošnja nagrada lux filmu, v produkciji katerega je sodelovala tudi Slovenija

Filmsko nagrado Evropskega parlamenta lux letos prejme film Bog obstaja, ime ji je Petrunija režiserke Teone Mitevske, ki je koprodukija Severne Makedonije, Belgije, Slovenije, Hrvaške in Francije. Nagrajeni film, že 13. po vrsti, ki mu je Evropski parlament dodelil nagrado, je danes razglasil njegov predsednik David Sassoli.



Gre za zgodbo mlade brezposelne ženske, ki se kljub prepovedi udeleži tradicionalnega moškega potopa v reko, pri katerem udeleženci po ortodoksni tradiciji iščejo križ, ki ga v vodo vrže duhovnik.



Ko ji kot edini ženski križ tudi uspe najti, to razjezi prebivalce in duhovnika, ki jo celo prijavi policiji. Film označujejo kot pomemben prispevek k feminističnemu boju proti konservativni družbi. Predvajali so ga tudi v mreži slovenskih kinematografov, na letošnjem Berlinalu je prejel nagrado ekumenske žirije.



V ožjem izboru za letošnjo nagrado sta bila še dokumentarec Nerešeni primer Daga Hammarskjölda, danska, norveška, švedska in belgijska koprodukcija danskega režiserja Madsa Brüggerja, in politični triler Kraljestvo režiserja Rodriga Sorogoyena, ki je koprodukcija Španije in Francije.