Še tako dobre družinske odnose lahko skrha ali uniči zamera, in žal je včasih zelo človeško, da je razlog lastništvo ali denar. Hrvaški režiser Igor Jelinović, doma iz Splita, je v celovečernem prvencu, ki ga je napisal in režiral, postavil v ospredje prav to: spor med sestrama zaradi počitniške hiše na Hvaru, otoku nedaleč od Splita. »Vrnitev v Dalmacijo je za večino nas, ki smo tam odraščali, očitno neizogibna. Dalmacija iz filma Ljubica (Koke) morda sploh ne obstaja več, čeprav je zgodba umeščena v sedanjost. Morda je takšna zgolj v mojih spominih iz otroštva in zgodnje mladosti. Včasih se mi zdi čarobna, včasih pa odvratna, v čemer je verjetno najti razlog za njeno filmskost,« pravi Jelinović. Kot je v Jutarnjem listu opozoril Jurica Pavičić, se Ljubica vpenja v poseben žanr ...