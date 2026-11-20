Prvenec hrvaškega režiserja Igorja Jelinovića Ljubica (Koke) je primer žanra tako imenovane nepremičninske drame, črpa pa iz resnične družinske zgodbe.
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Dementno Nono igra Dara Vukić (levo), ambiciozno Tonino pa Snježana Sinovčić. FOTO: promocijsko gradivo
Še tako dobre družinske odnose lahko skrha ali uniči zamera, in žal je včasih zelo človeško, da je razlog lastništvo ali denar. Hrvaški režiser Igor Jelinović, doma iz Splita, je v celovečernem prvencu, ki ga je napisal in režiral, postavil v ospredje prav to: spor med sestrama zaradi počitniške hiše na Hvaru, otoku nedaleč od Splita.
»Vrnitev v Dalmacijo je za večino nas, ki smo tam odraščali, očitno neizogibna. Dalmacija iz filma Ljubica (Koke) morda sploh ne obstaja več, čeprav je zgodba umeščena v sedanjost. Morda je takšna zgolj v mojih spominih iz otroštva in zgodnje mladosti. Včasih se mi zdi čarobna, včasih pa odvratna, v čemer je verjetno najti razlog za njeno filmskost,« pravi Jelinović. Kot je v Jutarnjem listu opozoril Jurica Pavičić, se Ljubica vpenja v poseben žanr ...
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