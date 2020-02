Lovci na naciste, ki spominjajo na superjunake

Morda je najlepši filmski prizor, ki priča o tem, kako zelo je bil v sedemdesetih letih v ZDA še živ odmev druge svetovne vojne ter so se krvniki in žrtve lahko spogledali iz oči v oči, tisti, s katerim se začne izjemen film Maratonec režiserja Johna ­Schlesingerja iz leta 1976.V njem se na newyorških ulicah spopadeta starejša voznika, ki se znajdeta v prometni gneči. Najprej smo priča živčnemu prerekanju, ki se kmalu spremeni v nesramne psovke, ki ju vrnejo v preteklost. Eden od njiju besni v jidišu, drugi ga v nemščini in z gnusom v očeh označi za Juda, prvi mu vrne z nacijem, drugi, seveda v starem mercedesu, ...