Maček, veliko lepih oblačil in še več humorja

Vsevesoljska in multidimenzionalna čorba, ki jo kuha Marvel, je minuli teden postregla s 33. izdajo za velika platna. Film Marveli (The Marvels) je svojevrstno nadaljevanje prvega filma Stotnica Marvel (Captain Marvel, 2019), ki ni sodil med najbolj priljubljene filme franšize, čeprav je bil finančno donosen. Veliko je bilo spotikanja ob woke ideologijo in zaodrskih vzvišenosti ter nestrpnih izjav do moških glavne igralke Brie Larson. Svojčas je potekala celo spletna peticija, da se ji odvzame vloga.