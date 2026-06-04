Impresije neponovljivega življenja

Režiserka in montažerka Margareta Kržič je posnela 55-minutni konstruktivistični filmski hibrid, ki prehaja med dokumentarnim,­ režiranim in eksperimentalnim­ materialom ter išče trenutek, v katerem se življenje zgodi pred formo. Premiera bo v nedeljo­ ob 20. uri v Kosovelovem domu Sežana, 11. junija pa bodo film predvajali v Kinu Šiška. Projekciji­ bo sledil pogovor z glavno nastopajočo Mašo Macedoni ter z avtorico, s katero smo se pogovarjali o aktualnosti Kosovelove poezije in nastajanju filma.