Pastelna revolucija v Versajski palači

Ekstravaganca, pomešana z osamljenostjo in malodušjem, je pudrasta in nežnih barv; zveni pa kot mešanica glasbe iz 18. stoletja, postpunka, indie rocka in elektronike. Tako so si jo namreč zamislili ustvarjalci kultnega filma Marija Antoaneta iz leta 2006. Režiserka Sofia Coppola je v biografiji Antonie Fraser o tej ne prav priljubljeni zadnji francoski kraljici prepoznala gradivo za obdelavo nekaterih svojih pogostih tem. Dvajset let pozneje se nastajanja tega filma spominjajo z razstavo v Versajski palači.

V razkošni palači, zgrajeni na mestu veliko manjše in preprostejše lovske koče Ludvika XIII., so gostili že veliko prestižnih dogodkov, tudi predporočno večerjo Kanyjeja Westa in Kim Kardashian, ter od konca 19. stoletja snemali več filmov. Redki so bili tako čaščeni kot Coppolin, ki je bil povrhu vsega neodvisna produkcija. Približno dvajset ponedeljkov – dan, ko je palača zaprta za obiskovalce – so ga imeli zase. Tudi znamenito dvorano ogledal, v kateri so posneli prizore poročnega plesa dotedanje avstrijske nadvojvodinje in francoskega prestolonaslednika.

Od mešanih odzivov do uspešnice

Snemanja v Versajski palači pridejo in gredo. Toda filmu Sofie Coppola je uspelo nekaj, kar ni še nobenemu doslej. V palači, ki se ponaša s 400-letno zgodovino in je del Unescove svetovne dediščine, mu posvečajo razstavo. Postavljena je v Mali Trianon, palačo ob palači, ki jo je dal zgraditi Ludvik XV. Ko sta po njegovi nenadni smrti Franciji zavladala Ludvik XVI. in Marija Antoaneta, ji ga je Ludvik podaril. V njem si je uredila svoje »malo« zatočišče. Sofia Coppola in scenograf razstave Scott Dougan sta mu zdaj dala najstniški pečat, kakršnega ima tudi film. Kajti Marija Antoaneta, hči avstrijske cesarice Marije Terezije, je zavoljo političnega zavezništva prispela v Francijo pri štirinajstih, pri osemnajstih pa postala kraljica.

Ko je Sofia Coppola to izvedela, se ji je zazdela idealen lik za raziskovanje njene mladosti, odraščanja, samoodkrivanja. Čeprav jo je propaganda njenega časa prikazovala kot plehko, promiskuitetno in razsipno – dobila je vzdevek Madame déficit –, je bila sama do nje bolj prizanesljiva, predvsem zaradi knjige Antonie Fraser iz leta 2001 Marie Antoinette: The Journey (Marija Antoaneta: potovanje). Pomagala ji jo je humanizirati. Prav neupoštevanje politično-zgodovinskega konteksta, vključno s kraljičino vlogo v francoski revoluciji, ki jo je stala glavo, je bilo pozneje eden od največjih očitkov kritikov. Film, v katerega glavni vlogi je blestela Kirsten Dunst, je na canskem festivalu prejel tudi žvižge, Milena Canonero pa je na 79. podelitvi oskarjev dobila nagrado za najboljšo kostumografijo.

Na ogled so kostumi, lasulje, rekviziti, razpoloženjski kolaži in še marsikaj. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Coppolin film je bil med prvimi, ki so kršili nenapisana pravila biografskega filma iz prejšnjih desetletij, predvsem tisto, da mora biti tak film dolgočasen, sploh po vizualni plati, saj glede zgodovinskih dejstev filmom ni bilo mogoče zaupati. Dodatno je filmu povečalo prepoznavnost dejstvo, da je rehabilitiral osebo, ki je veljala za maskoto rojalizma. V filmu je prikazana kot žrtev tega sistema – in še bolj patriarhata,« je o njegovi prelomnosti povedal filmski kritik Igor Harb. Odnos do Marije Antoanete se je spreminjal. Med drugim je tudi ali zlasti zaradi filma (p)ostala modna ikona tudi v sodobnem času. Imela je stilistko in frizerja, ki sta skrbela za pogrošne modne vragolije in inovacije, navdihovala je modo, fotografijo in oblikovanje.

Lani so ji posvetili razstavo v Muzeju Viktorije in Alberta v Londonu. Ob njenem 262. rojstnem dnevu so celo v Voguu objavili članek 5 francoskih lepotnih skrivnosti, ki jih mora poznati vsaka ženska, po mnenju Marije Antoanete. Če jih povzamemo: skrb za kožo vzemite v svoje roke, si ritualno privoščite kopeli, poskusite popolnoma naravno osvežitev barve las, narišite si lepotno znamenje in se obdajte z dišavami.

Neskončne perspektive, kraljičin angleški vrt in ogromni prostori so nepogrešljivi elementi filmske čarobnosti, ki jih je mogoče najti samo v Versajski palači. Laurent Salomé, direktor Nacionalnega muzeja Versajske palače in sokustos

Povsem človeško poistovetenje

V Versajski palači so poudarili, da film Sofie Coppola ni le spremenil pogleda na Marijo Antoaneto, ampak tudi na palačo samo. V njeni zgodovini zato zaseda posebno mesto. »V dveh desetletjih je to delo še povečalo priljubljenost in vpliv na občinstvo, ki ob premieri sploh še ni bilo rojeno,« je dejal direktor Nacionalnega muzeja Versajske palače ter sokustos razstave Marija Antoaneta Sofie Coppola Laurent Salomé. Po njegovih besedah gre za delo, ki je postalo zgodovinsko: delo z začetka 21. stoletja, za katero se zdi, da je bilo daleč pred časom.

»Slavne superge Converse in glasbena podlaga, ki prepleta barok z londonsko novoromantično sceno, poudarjajo nepričakovano bližino med to zgodbo in našo sodobnostjo,« je dejala sokustosinja Hélène Delalex, sicer glavna kustosinja, odgovorna za apartmaje Marije Antoanete. Mlajša generacija je po njenem iz filma naredila kultno delo, ker se najprej prepozna v mladem dekletu in šele nato v kraljici. »Norbert Elias je v delu Dvorna družba teoretiziral kulturo videza v 18. stoletju, v kateri videz ni zakrival bistva, temveč ga je pravzaprav soustvarjal,« je pojasnila. »Prav v tem je delo tudi najgloblje: kraljica, ki je živela in umrla skozi podobo, je kar klicala po filmu, ki bi bil premišljevanje o podobi.«

Sofia Coppola ima raznolik opus tem in pristopov, vsem pa je skupno, da poskuša prikazati protagonistke kot resnične like, ne glede na to, kako tragične so. Igor Harb, filmski kritik

»Sofia Coppola ima raznolik opus tem in pristopov, vsem pa je skupno, da poskuša svoje protagonistke prikazati kot resnične like, ne glede na to, kako tragične so. Biografskega filma se je lotila še pozneje s filmoma Bling Ring in Priscilla, vendar se zelo razlikujeta od Marije Antoanete,« je dodal Igor Harb. Slednja je po mnenju režiserke tudi dvajset let po nastanku filma simbol ženskosti, vdajanja užitkom in nerazumljenosti. »Do nje čutim naklonjenost. Bila je nepopolna in živela je v nekakšnem mehurčku, tako kot ženske tistega časa,« je povedala.

Več kot snemalna lokacija

Dvajsetletnico filma sta pospremila enoinpolurni dokumentarec Eleanor Coppola o njegovem nastanku in knjiga Andrewa Durhama Making Marie Antoinette (Ustvarjanje Marije Antoanete) s številnimi fotografijami iz zakulisja. Te so na ogled tudi na razstavi v Versajski palači, skupaj s kostumi, lasuljami, rekviziti, razpoloženjskimi kolaži in še marsičim, kar poustvari ustvarjalno obdobje s preloma tisočletja ter tako kot njegov končni izdelek pričara igriv preplet avtentičnega in domišljijskega, časovno oddaljenega in sodobnega.

»Prave lokacije so vsekakor pomembne, ker se pozna, da so pristne in veliko bolje prikažejo resnico tega sveta kot denimo pri komični, a obenem srhljivi sceni prve poročne noči,« je privilegij snemanja filma prav v Versajski palači komentiral Igor Harb. Ta sicer ni bila edina snemalna lokacija Coppoline ekipe. Rekonstrukcijo kraljičine spalnice so denimo imeli kakih trideset kilometrov stran. Vendar ima Laurent Salomé prav, ko pravi, da so »neskončne perspektive, kraljičin angleški vrt in ogromni prostori nepogrešljivi elementi filmske čarobnosti, ki jih je mogoče najti samo v Versajski palači«.

Za Sofio Coppola je bila Versajska palača veliko več kot le prizorišče snemanja, postala je lik v zgodbi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Za Sofio Coppola je bila veliko več kot le prizorišče snemanja. »Postala je sestavni del jezika in vzdušja filma, pravi lik v tej zgodbi. Ko se dvajset let pozneje v tem izjemnem okolju vračamo k ustvarjalnemu procesu, iz katerega je nastal film, ter k izjemnemu delu obrtnikov, ki so k temu prispevali, je to presenetljivo ganljiva izkušnja.«

Po besedah Igorja Harba je ta film poleg Izgubljeno s prevodom vsekakor bolj znano delo Sofie Coppola. Brezčasen je predvsem zato, ker prikaže to zgodovinsko obdobje kot kul, hkrati pa mu odvzame romantiko. »Jasno je, kako je ta sistem privedel do revolucije. Film je danes toliko bolj aktualen, saj lahko nedoraslost in diletantstvo Ludvika XVI. prepoznamo v številnih političnih voditeljih,« je sklenil. Nekoliko drugače je o filmu razmišljal Laurent Salomé: »Ko si Marijo Antoaneto ogledujemo znova in znova, počasi razumemo, da so vsa dekorativna razkošnost, nenavadni liki, osupljiva glasba in zabavne anekdote, povezane z dolgočasnim dvornim bontonom, tam le zato, da se postopoma umaknejo in razkrijejo bistvo filma – sestavljeno iz smeha, trave, ki valovi v vetru, skorajšnjih tišin, drsenja tkanin po koži, užitka, bledih sonc in popolne negotovosti o prihodnosti.«