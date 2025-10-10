  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Film & TV

    Raje bi bil škandalozen kot dolgočasen

    Milo Rau: Navdihuje ga citat filmskega režiserja Godarda: »Ne delaj političnih filmov. Filme delaj politično«.
    Z nedavnim javnim pismom v zvezi z genocidom v Gazi je svoje umetniške kolege hotel spodbuditi, da prekinejo molk in se o tem izrazijo. FOTO: Bea Borgers
    Galerija
    Z nedavnim javnim pismom v zvezi z genocidom v Gazi je svoje umetniške kolege hotel spodbuditi, da prekinejo molk in se o tem izrazijo. FOTO: Bea Borgers
    Nina Gostiša
    10. 10. 2025 | 10:02
    10. 10. 2025 | 10:02
    10:19
    Milo Rau, švicarski režiser in vodja Dunajskih slavnostnih tednov, je znan po svojih kontroverznih, radikalnih in političnih umetniških pristopih. V svoji najnovejši predstavi Medejini otroci, ki bo odprla 10. sezono abonmaja Veličastni, raziskuje globoko temačno plat družinskega nasilja skozi oči otrok. S kombinacijo igralskih prizorov in dokumentarnih elementov prikazuje, kako tragične izkušnje oblikujejo otroško identiteto. Je umetnost res lahko edini prostor za soočenje s tako bolečimi resnicami?

    Več iz teme

    MIlo Raufilmrežiser

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Švicarski režiser

    Raje bi bil škandalozen kot dolgočasen

    Milo Rau: Navdihuje ga citat filmskega režiserja Godarda: »Ne delaj političnih filmov. Filme delaj politično«.
    Nina Gostiša 10. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mednarodni odnosi

    Svet brez središča: ZDA se umikajo, Kitajska vstopa, OZN molči

    Če je bila OZN v 20. stoletju otrok vojne, bi morala v 21. stoletju postati varuhinja miru in pravičnosti v svetu.
    Božo Cerar 10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Flotilja Global Sumud

    Od Španije do Gaze: Flotilja po sledeh svobode, ki se še ni potopila

    O flotilji mediji ne poročajo veliko, govorijo pa o njej ljudje.
    10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Nepridipravi ukradli bika in telico

    V Šentjerneju so ukradli bika in telico, v Brežicah so ukradli traktorsko kosilnico.
    10. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nagrajeni migranti

    Veliko Nobelovih nagrajencev je priseljencev: bo tako tudi ostalo?

    ZDA so postale najpogostejša destinacija za prihodnje Nobelove nagrajence na področju fizike, kemije in medicine po letu 2000, ugotavlja Nature.
    10. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Flotilja Global Sumud

    Od Španije do Gaze: Flotilja po sledeh svobode, ki se še ni potopila

    O flotilji mediji ne poročajo veliko, govorijo pa o njej ljudje.
    10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Nepridipravi ukradli bika in telico

    V Šentjerneju so ukradli bika in telico, v Brežicah so ukradli traktorsko kosilnico.
    10. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nagrajeni migranti

    Veliko Nobelovih nagrajencev je priseljencev: bo tako tudi ostalo?

    ZDA so postale najpogostejša destinacija za prihodnje Nobelove nagrajence na področju fizike, kemije in medicine po letu 2000, ugotavlja Nature.
    10. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
