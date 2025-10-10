Raje bi bil škandalozen kot dolgočasen

V nadaljevanju preberite:

Milo Rau, švicarski režiser in vodja Dunajskih slavnostnih tednov, je znan po svojih kontroverznih, radikalnih in političnih umetniških pristopih. V svoji najnovejši predstavi Medejini otroci, ki bo odprla 10. sezono abonmaja Veličastni, raziskuje globoko temačno plat družinskega nasilja skozi oči otrok. S kombinacijo igralskih prizorov in dokumentarnih elementov prikazuje, kako tragične izkušnje oblikujejo otroško identiteto. Je umetnost res lahko edini prostor za soočenje s tako bolečimi resnicami?