Mornarji brez morja

Veliko ljudi ima v spominu nenavadno podobo: ulica v naselju, hiša, na vrtu pa betonska ladja. Kot nikoli dokončano umetniško delo, kot nasedla Noetova barka. Gradnje ladij na lastnem dvorišču so bile pred nekaj desetletji velik modni trend. Kdo so bili ljudje, ki so se lotili tega velikokrat sizifovega dela, in zakaj?O njih govori dokumentarec Betonske sanje režiserja in scenarista Urbana Zorka, ki so ga ta teden prikazali na Televiziji Slovenija in ga lahko najdete v njihovem arhivu, na ogled bo tudi v nekaterih kinematografih, predvsem pa se je podal na pot po mednarodnih festivalih. Urban Zorko je avtor dokumentarcev Zelena utopija ...