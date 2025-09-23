Most med skupnostmi za razumevanje in solidarnost

Na 16. Festival migrantskega filma se je prijavilo 94 filmov, odprl ga je dokumentarec Tiha drevesa.

V Ljubljani in še petih mestih po Sloveniji – Maribor, Žalec, Metlika, Koper in Ptuj – bo do 26. septembra gostoval 16. Festival migrantskega filma, ki ga ob podpori Slovenskega filmskega centra prireja Slovenska filantropija. Na ogled bo 24 filmov iz 21 držav, v spremljevalnem programu bo nastopilo 19 gostov. Opozorili bodo predvsem na genocid v Palestini, ženske v migracijah, nezakonita in prisilna vračanja ter pohlep korporacij. »Festival migrantskega filma prihaja v času, ko si človeštvo zatiska oči pred genocidom. Ukrepi, ki jih izvajajo vlade, niso dovolj. Priča smo izumrtju enega ...