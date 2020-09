Mostra z malo sreče in poguma

Nekaj slavnih gostov na rdeči preprogi v Benetkah vendarle pričakujejo, med njimi igralko Cate Blanchett, ki letos predseduje žiriji. Foto Vincenzo Pinto/AFP

Merjenje temperature in nadzorovano gibanje

77. Mostra se bo vendarle ­odvila v prihodnjih 11 dneh.



V Benetkah se bo jutri zbralo tudi osem direktorjev drugih večjih filmskih festivalov.



Filme bodo vrteli v več dvoranah in prizoriščih na prostem, na Lidu, v historičnem središču Benetk in v Mestrah.

Potem ko je pandemija covida-19 pregnala vse večje festivale na splet in jih okrnila na gole formalnosti, sta se predsednik beneškega festivala Roberto Cicutto in direktor Alberto Barbera odločila, da bosta tvegala. Najstarejši filmski festival na svetu se bo ob rigoroznem varnostnem protokolu začel jutri, seveda pa običajnega zvezdniškega blišča tokrat ni pričakovati.Nekaj sreče pa tudi poguma je bilo po besedah obeh vodij festivala treba, da se bo 77. Mostra v prihodnjih enajstih dnevih vendarle odvila. Pravzaprav bo na otvoritveni večer vsa pozornost usmerjena kar na – festival. Slavili bodo ta prvinski družbeni in družabni ciklični dogodek, ki v novi normalnosti ni več samoumeven, še več, njegov obstoj čedalje bolj ogrožen. V Benetkah se bo jutri zbralo osem direktorjev A-kategornikov, od Thierryja Frémauxa iz Cannesa, Carla Chatriana iz Berlinala, Tricie Tuttle iz Londona, Vanje Kaludjeric iz Rotterdama, Karla Ocha iz Karlovih Varov in seveda Barbere, ki bodo predstavili skupni manifest, v katerem poudarjajo pomen in pomembnost slavljenja filmske umetnosti skozi festivale.V dokument so zapisali, da festivali ne služijo zgolj promociji svetovne in evropske kinematografije in niso le sito avtorske ustvarjalnosti, ampak vse bolj kulturna in izobraževalna središča per se ter »prostor za raziskovanje in razprave, kjer se ustvarjalnost in svoboda umetniškega izražanja združita v ploden dialog z občinstvom in družbo nasploh«.Severna Italija, ki je marca veljala za žarišče pandemije, si je po treh mesecih poostrenih ukrepov nekoliko opomogla. Benetke so v tem času samevale, zdaj pa spet vabijo turiste, a so na festivalu zaradi svoje izkušnje pri tem karseda previdni. Sprejeli so vrsto ukrepov za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Vstopnice za posamezne projekcije so dostopne izključno prek spleta. Filme bodo vrteli v več dvoranah in prizoriščih na prostem, na Lidu, v historičnem središču Benetk in v Mestrah, novinarji si morajo zaradi omejitve mest zagotoviti sedež dva dni vnaprej. Ob vsakem obisku kinodvorane bodo obiskovalcem izmerili temperaturo, nošenje mask bo obvezno tudi zunaj festivalskih prizorišč, gibanje akreditiranih obiskovalcev znotraj dvoran bo nadzorovano.Tudi zato si je marsikateri cinefil letos premislil glede obiska Benetk. Največja skrb festivala v zadnjih dneh je bila, kot se zdi, prav privabljanje gostov. Kaj bi namreč festival brez obiskovalcev? Dolgoletne dopisnike so festivalski organizatorji menda kar osebno vabili na letošnjo edicijo, kar se jim doslej še ni primerilo, so se nekateri izmed njih pohvalili na twitterju.Nekaj slavnih gostov na rdeči preprogi vendarle pričakujejo, med njimi omenjajo igralke Cate Blanchett (letos predseduje žiriji, v kateri sedi tudi igralec Matt Dillon), Helen Mirren, Monico Bellucci in Stacy Martin. Prišli naj bi tudi Willem Dafoe, Andrew Garfield, Vanessa Kirby in Casey Affleck, morda se bo osebno zglasil po nagrado tudi kateri od letošnjih posebnih lavreatov: Tilda Swinton, hongkonška režiserka Ann Hui ter Američana, filmar Abel Ferrara in jazzovski trobentač Terence Blanchard.