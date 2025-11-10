Motaz Malhees: Ne moremo samo sedeti in gledati, kako nas pobijajo

V nadaljevanju preberite:

Zazvoni telefon. Oglasite se. Na drugi strani vam šestletna deklica pravi, da so ji pravkar ubili šest družinskih članov, da je ujeta v avtomobilu, da jo je strah bližnjega tanka. Trudite se pomagati, a zaman, vse zaman. Izraelska vojska jo ubije, kot ubije reševalca, ki poskušata do nje. Tunizijska režiserka Kaouther Ben Hania nas v filmu Glas Hind Radžab, realistični rekonstrukciji zadnjega dekličinega klica, dolgega 70 minut, ki si jo je te dni moč ogledati v sklopu 36. Liffa, umesti v obup in nemoč prostovoljcev palestinskega Rdečega polmeseca, ki so jo tistega dne zaman poskušali rešiti. Eden od njih je tudi Omar A. Alkam, ki ga v filmu upodablja v Dženinu rojeni Motaz ­Malhees (1992).