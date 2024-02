Na baftah prepričljivo slavje Oppenheimerja

Na nedeljski podelitvi britanskih filmskih nagrad bafta je biografska drama o očetu atomske bombe Juliusu Robertu Oppenheimerju v režiji Christopherja Nolana pometla s konkurenco. Sedem baft, med drugim za najboljši film, najboljšo režijo in najboljšega glavnega igralca, je zagotovilo, da bo Oppenheimer glavni favorit tudi na podelitvi oskarjev 11. marca​. Za najprestižnejšo nagrado v filmskem svetu je zbral trinajst nominacij.

Bafte za napovedovalke oskarjev veljajo od leta 2000, ko so jih iz aprila prestavili na februar. A pozor, v zadnjem desetletju se je v najprestižnejši kategoriji le dvakrat zgodilo, da je isti film pobral obe nagradi, in sicer leta 2021, ko je slavila Dežela nomadov, in leta 2014, ko je veliki met uspel filmu 12 let suženj. Nolan se s statistiko, ki jo prav gotovo dobro pozna, kajpada ni ukvarjal, ampak se je raje prepustil občutkom zmagoslavja na britanskih tleh. Zanj je bila to prva bafta po nominacijah za filma Izvor in Dunkirk.

»V resničnem svetu obstajajo najrazličnejši posamezniki in organizacije, ki so se dolgo in trdo borili za zmanjšanje jedrskega orožja na svetu. Ko sprejemam to nagrado, želim dati priznanje njihovim prizadevanjem,« je dejal v zahvalnem govoru, glavni igralec Cillian Murphy pa je opozoril na zapletenost upodobljenega lika. »Človek, ki nekomu predstavlja pošast, je za drugega junak. Zato obožujem filme, saj imamo v njih prostor za praznovanje in raziskovanje te zapletenosti.« Filmu so pripadle še bafte za najboljšo fotografijo, glasbo, montažo in stransko moško vlogo, to je prejel Robert Downey Jr., ki je upodobil vodjo komisije za atomsko energijo Lewisa Straussa.

Cillian Murphy je opozoril na zapletenost upodobljenega lika. FOTO: Justin Tallis/AFP

S petimi baftami se je dobro odrezal tudi film Nesrečna bitja režiserja Yorgosa Lanthimosa, med drugim so Emmo Stone razglasili za najboljšo glavno igralko, v stranski vlogi pa je najbolj prepričala Da'Vine Joy Randolph, ki je v filmu Bartonova akademija režiserja Alexandra Payna igrala učiteljico.

Film o holokavstu Interesno območje britanskega režiserja Jonathana Glazerja je odnesel bafte za najboljši britanski film, za najboljši film, ki ni posnet v angleškem jeziku, in za zvok.

Emma Stone je prejela bafto za najboljšo žensko glavno vlogo. FOTO: Justin Tallis/AFP

Najboljši dokumentarni film je postal 20 dni v Mariupolju, osebna pripoved novinarja Mstislava Černova o obleganju ukrajinskega mesta leta 2022. »Ne gre za nas (ustvarjalce, op. p.), gre za Ukrajino, za ljudi v Mariupolju ... Predvčerajšnjim je padlo še eno ukrajinsko mesto ... In veliko mest pred tem,« se je Černov v zahvalnem govoru navezal na uspešno akcijo ruskih sil, ki so v soboto zavzele pomembno ukrajinsko oporišče Avdijivka blizu Donecka.