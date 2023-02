Na Berlinalu zmagal dokumentarec Sur l'Adamant Nicolasa Philiberta

Zlatega medveda na 73. Berlinalu je prejel francoski dokumentarni film Sur l'Adamant režiserja Nicolasa Philiberta. Adamant je dnevna klinika na splavu na Seni v središču Pariza, kjer svoj čas preživljajo ljudje z duševnimi motnjami. Kot je režiser povedal ob prejemu nagrade, je ganjen, da je dokumentarec končno priznan kot umetniško delo.

Kot je ob podelitvi zlatega medveda povedala predsednica mednarodne žirije Kristen Stewart, človek kljub številnim teorijam o tem, kako vrednotiti in kategorizirati filme, preprosto ve, kdaj gleda umetnino. To velja za film Sur l'Adamant Nicolasa Philiberta.

Priznani dokumentarist Philibert je na tiskovni konferenci pred projekcijo filma povedal, da se s kamero pogosto lažje približa ljudem in tako premaga lastne strahove. Dokumentarne filme posname zato, da bi sam kaj bolje razumel, nikoli pa, da bi se postavil nad druge in tolmačil svet.

To ga nemara druži tudi z zaposlenimi na Adamantu, ki ljudi ne obravnavajo pokroviteljsko, kot bolnike, temveč z njimi z veliko mero zanimanja in razumevanja delijo skupni čas. V filmu ni vedno jasno, kdo med njimi je pacient in kdo zaposleni, prav tako gledalec v nobenem primeru ne izve diagnoze.

Nagrado žirije je prejel portugalski film Mal viver Joaa Canija o travmatiziranih ženskah, ki vodijo propadajoč družinski hotel. Velika nagrada žirije je šla nemškemu filmu Roter Himmel Christiana Petzolda. Kot je povedal na predstavitvi filma, je želel posneti film o mladih, a je, kot je zanj značilno, kmalu spodmaknil definicijo žanra.

Srebrnega medveda za najboljšo režijo je prejel Francoz Phillipe Garrel za film Le grand chariot. V filmu, kjer igrajo njegovi trije otroci, gledalstvu približa umetnost lutkarstva in njeno preživetje.

Za najboljšo igro v glavni vlogi je srebrnega medveda prejela deklica Sofia Otero za nastop v španskem filmu 20.000 especies de abejas. Sofia igra dečka, ki se je rodil v napačnem telesu. Za najboljšo igro v stranski vlogi je srebrnega medveda prejela Thea Ehre za nemški film Bis ans Ende der Nacht. V filmu igra transžensko, ki se znajde v spletkah ljubezni, izdajstva in kriminala.

Za najboljši scenarij je bil nagrajen nemški film Music Angele Schanelec. Srebrni medved za izjemni umetniški dosežek je šel filmu Disco boy oziroma francoski direktorici fotografije Helene Louvart.

Za najboljši kratki film je bil nagrajen francoski film Les chenilles Michelle in Noel Keserwany. Za najboljši dokumentarec je bil razglašen mehiško-nemški film El Eco Tatiane Huezo.