Nagrade Orion za presežke slovenskih avdiovizualnih del

Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Aipa) je nocoj že drugič zapored podelila nagrade Orion za presežke na področju slovenskih avdiovizualnih del.

Nagrade Orion, ki so poimenovane po enem najsvetlejših ozvezdij na nebu, so razdeljene v tri kategorije. V prvi kategoriji za najbolj gledana domača avdiovizualna dela v kabelski retransmisiji v letu 2021 je bilo znova podeljenih sedem nagrad zvezde Oriona, za igralske dosežke v preteklem letu so bile podeljene tri nagrade najsvetlejša zvezda, za avtorsko drznost in ustvarjalno izvirnost slovenskih avdiovizualnih del v letu 2021 pa tri butnskale.

Najbolj gledana dela

Kot je poudaril režiser Metod Pevec, sicer eden izmed pobudnikov za ustanovitev nove nagrade, da so z njo želeli razbiti stereotip, da slovenska avdiovizualna dela niso gledana, saj statistika kaže nasprotno. Poleg tega pa je bil slovenski film vedno v konkurenci filmov z vsega sveta.

Nagrada najsvetlejša zvezda (na fotografiji levo), nagrada zvezda Oriona (na sredini) in nagrada butnskala. FOTO: Boštjan Pucelj

Nagrade zvezde Oriona so prejeli: nadaljevanka Najini mostovi, katere najbolj gledano epizodo (iz tretje sezone) si je lani ogledalo 338.284 gledalcev; nadaljevanka Primeri inšpektorja Vrenka, katere najbolj gledana epizoda Zlatovranka (1. del) je pritegnila 332.352 gledalcev; nadaljevanka Sekirca v med, katere prvo epizodo prve sezone si je ogledalo 243.064 gledalcev; dokumentarni film Divja Slovenija, ki si ga je ogledalo 211.589 gledalcev; mladinski film Košarkar naj bo 2 (189.050 gledalcev); nadaljevanka Zelena Generacija - epizoda Vesela motika (188.534 gledalcev); ter film Maribor Vijolč'ni (118.469 gledalcev).

Kot je pojasnil direktor Aipe Gregor Štibernik, nagrade zvezde Oriona temeljijo na merilu gledanosti, ki ga opravlja podjetje AGB Nielsen. Dobitnike ostalih nagrad pa je izbrala strokovna žirija, ki so jo sestavljali kolumnist in predsednik komisije Leon Magdalenc, publicistka Jedrt Jež Furlan, likovna umetnica Zora Stančič in arhitekt Boštjan Vuga.

Tri najsvetlejše zvezde

Metod Pevec in Leon Magdalenc (desno), predsednik strokovne žirije ob predstaviti nagrajencev. FOTO: Boštjan Pucelj

Nagrade butnskala

Omenjena komisija je izbirala Igralske dosežke med omenjenimi sedmimi najbolj gledanimi avdiovizualnimi deli AV ter jih po besedah Leona Magdalenca podelilaza vlogo v filmu Košarkar naj bo 2,za vlogo v nadaljevanki Primeri inšpektorja Vrenka inza vlogo v nadaljevanki Najini mostovi. Uspešnosti avdiovizualnih del in njihove priljubljenosti si namreč ni mogoče predstavljati brez odličnih upodobitev igralk in igralcev.

Nagrada brez omejitev in predsodkov se imenuje butnskala, žirija pa jo podeljuje za avdiovizualne dosežke, ki so v minulem letu pomenili opažen preboj, z vplivom na slovensko avdiovizualno pokrajino. Pri nagradi butnskala, poimenovani po kultni radijski igri Emila Filipčiča in Marka Derganca ter filmu Francija Slaka je žirija izbrala tri nagrajence. Nagrade butnskala so prejeli Mojca Dumančič za ustvarjanje dokumentarca V žrelu kapitala, Urška Djukić za kratki animirano dokumentarni film Babičino seksualno življenje in Zoran Gabrijan, Miha Mlaker in Simon Pintar za serijo reklamnih spotov za podjetje Lesnina.