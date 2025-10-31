  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Film & TV

    Najboljši film za noč čarovnic

    Ogled grozljivke na večer 31. oktobra je postalo tradicija, vsako leto znova pa se znova zastavlja vprašanje katero se gleda letos?
    Pripravili smo seznam grozljivk, ki so najprimernejše za letošnjo noč čarovnic. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Pripravili smo seznam grozljivk, ki so najprimernejše za letošnjo noč čarovnic. FOTO: Shutterstock
    M. B.
    31. 10. 2025 | 06:00
    13:33
    A+A-

    Noč čarovnic je čas, ko je po starih verovanjih meja med svetom živih in mrtvih še posebej tanka, mestoma porozna in začasno prehodna. V noči pred dnevom mrtvih, ko so pred tisočletji Kelti praznovali novo leti, je torej največ možnosti, da naletite na kakšno davno preminulo osebo, ki je zatavala med žive, bodisi v duhu, bodisi s telesom vred. Breztelesni duhovi umrlih so v resnici presenetljivo sodobna iznajdba, deloma povezana z razvojem fotografije in filmskega traku, na katerih je bilo zelo preprosto ustvarjati prozorne, breztelesne figure. Naši davni predniki so bili precej bol materialistični in so s grobov raje vstajali s telesom vred.

    Ker pa dandanes celo na na noč čarovnic, na od mrtvih vstale mrliče ali čarovnice redko naletimo, je srečanje z njimi prek filmskega platna ali ekrana postalo priljubljena tradicija. Ogled grozljivke na predvečer dneva mrtvih je že skoraj tako razširjena navada, kot romanje na grob prvega novembra. Vendar pa se marsikdo srečuje s težavo, kako iz leta v leto za to priložnosti najti dobro grozljivko.

    Če večera oziroma noči ne boste preživeli v katerem izmed slovenskih kinematografov in ste že siti vsakoletnega gledanja klasik, kot je denimo Noč čarovnic Johna Carpenterja ali neskončnega števila njenih nadaljevanj, se verjetno sprašujete, kaj bi pogledali letos. Prav za tak primer smo pripravili seznam najboljših svežih grozljivk, ki so izšle v času od prejšnje noči čarovnic, ki so tako ali drugače dostopne na spletu in ki so vsebinsko ustrezne za ta praznik ljubiteljev groze in morbidnosti. 

    Vrni mi jo (Bring Her Back) 

    Režija: Danny Philippou, Michael Philippou

    ​Druga celovečerna grozljivka bratov Philippou, ki sta pred dvema letoma čez noč zaslovela z izvirno grozljivko Govori z mano, je še bolj grozljiva in nenavadna od njunega prvenca, obenem pa tematsko kar se da primerna za noč čarovnic. Zgodba sledi bratu in sestri, ki ju po smrti njunega očeta posvoji nenavadna ženska. Kmalu se izkaže, da po smrti bližnjega ne prebolevata le onadva, temveč tudi njuna posvojiteljica žaluje za svojo umrlo hčerjo. Stvari pa se zapletejo, ko se izkaže, da nekateri svojih bližnjih preprosto niso zmožni pustiti mirno oditi na oni svet in so pripravljeni storiti vse, da bi se od tam vrnili.

    Film bo zadovoljil kar najširši spekter ljubiteljev grozljivk, saj v njem najdemo vse priljubljene teme, od žalovanja, vračanja umrlih, čarovništva in črne magije, demonske obsedenosti, grozljivih otrok, elementov psihološke grozljivke, elementov telesne gnusljivke, pa vse do družinske drame in kanibalizma. Kljub temu, da skuša scenarij mestoma morda res vključiti preveč tem in elementov, namesto da bi se osredotočil na bistveno, je Vrni mi jo napeta, strašljiva in v vseh pogledih zelo kvalitetna grozljivka, ki bo nedvomno poskrbela, da na noč čarovnic ne boste mirno spali. 

    Opica (The Monkey)

    ​Režija: Osgood Perkins

    Osgood Perkins velja za enega najboljših sodobnih režiserjev grozljivk, pred desetimi leti se je proslavil z izjemnim Februar (The Blackcoat's Daughter), lansko leto z Zbiralcem duš (Longlegs), letos pa je z Opico popolnoma spustil z verige. Odštekana grozljivka po knjižni predlogi Stephena Kinga, je posneta v nekoliko nostalgičnem slogu, ki spominja na filme okoli preloma tisočletja.

    Opica je prikupnemu naslovu navkljub kot nalašč za predvečer dneva mrtvih, saj glavna tema filma smrt; smrt v vsej svoji naključnosti, nenadnosti, nepredvidljivosti in nenazadnje brutalnosti. Seveda se je smrtjo mogoče soočati le z dobršno mero humorja in te Perkinsu ne manjka. Morbiden, bizaren, vendar mojstrsko posnet film o smrti, je primeren tako za elitne cinfile, kot za manj resen ogled v prešerni družbi. 

    Grešniki (Sinners)

    Režija: Ryan Coogler

    Verjetno najbolj priljubljena grozljivka letošnjega leta, je, če je še niste videli, vsekakor vredna ogleda. Film, ki se začne kot kakšna zgodovinska drama temnopoltega juga ZDA nepričakovano pokaže zobe in izkaže se, da je so pripadniki Ku klux klana malenkost v primerjavi z mrtvaškimi krvosesi, ki prežijo na temnopolte, še zlasti pa jih mika kri genialnega blues kitarista, ki s kitaro obuja duhove prednikov. 

    Za grozljivke izjemno razkošen proračun - znašal naj bi kar okoli sto milijonov dolarjev - se še kako pozna. Film je bil posnet na pregrešno drag 65 milimetrski trak, zaradi česar fotografija prekaša konkurenco. Mešanica nerešenih zgodovinskih krivic in travm temnopoltega prebivalstva v ZDA z vampirsko grozljivko je inovativna, zabavna in profesionalna. Ne preseneča, da so Grešniki že dobili status sodobne klasike. 

    Nosferatu 

    Režija: Robert Eggers

    Robert Eggers je leta 2015 s Čarovnico (The Witch) povzročil pravi prevrat in sporžil nov počasnih atmosferičnih grozljivk. Približno deset let pozneje je svojo režijsko kariero kronal z že četrto celovečerno uspešnico zapored. Nosferatu je posodobljena filmska adaptacija, ki se bolj kot na književno predlogo Drakula Brama Stokerja, naslanja na eno najslovitejših filmskih klasik, Noferatuja F. W. Murnaua iz leta 1922, vendar obenem vnaša pomembne spremembe.

    V Eggersovi vziji transilvanski krvolok ni več suh, skrivenčen lik, ki bolj kot na starodavnega plemiča spominja na podgano, pač pa je balkanski patriarh, vsaj tako mogočen kot razkrajajoč se, predbvsem pa poln morbidne spolne sle. Večjo, zlasti aktivnejšo vlogo, dobi tudi njegova žrtev, ki v Eggersovem filmu morda niti ni več žrtev v pravem pomenu besede. Mojstrska režija, smiselno prenovljena in razširjena zgodba ter nova vizija filmske klasike so razlogi, da je novi Nosferatu postal hit začetka tega leta. 

    Ura izginotja (Weapons) 

    Režija: Zach Cregger

    Druga grozljivka Zacha Creggerja, ki je pred tremi leti uspel s filmom Svojat (Barbarian), je še ena izjemno uspešna in priljubljena grozljivka, v letu polnem grozljivih uspešnic. Raziskovanje skrivnostnega izginotja celotnega razreda otrok v majhnem ameriškem mestecu, odlikuje zlasti zanimiv način pripovedovanja zgodbe, ki se korak za korakom razkriva iz različnih perspektiv oseb v filmu.

    Čeprav v Uri izginotja ni vračanja umrlih, je več kot primerenen za noč čarovnic, saj bi v njem lahko našli nekaj, kar še najbolj spominja na čarovnico. Ali je to res ali ne, bomo morda izvedeli v prihodnjih letih, saj je, zaradi uspešnosti filma, že napovedano nadaljevanje. Film je mešanica neobremenjenih inovativnih pristopov, zlasti pri proipovedni strukturi, in dobro znanih prizorov prevzetih od najslovitejših žanrskih klasik, zlasti Izžarevanja (The Shining), kar se je izkazalo kot recept za uspeh.

    Skupaj (Together) 

    Režija: Michael Shanks

    Skupaj je prava telesna grozljivka, film, ki torej ne stavi na občutja strahu ali groze, temveč skuša z nazornim prikazom pretiranih in absurdnih transformacij teles pri gledalcu zbujati predvsem telesen občutek gnusa. Čeprav bi ga morda lahko označili za romantično grozljivko, Skupaj gotovo ni film, ki bi ga želeli pogledati v dvoje, če načrtujete vroč zmenek. 

    Zveza mladega para se po selitvi na podeželje znajde na preizkušnji, protagonista pa sta vse bolj nezmožna najti zdravo razdaljo v odnosu. Včasih sta si predaleč, včasih preblizu, včasih pa oboje ob enem. Odnos je še bolj na nitki, ko se na sprehodu v naravo izgubita in prespita v skrivnostni jami. Kmalu se jima pričnejo dogajati nenavadne stvari in jasno postane, da niti njun odnos, niti ona sama nikoli več ne bosta enaka. Kljub temu, da nima posebne zveze z nočjo čarovnic, je Skupaj dovolj odbita in zabavna grozljivka, da bo nedvomno popestrila večer. 

    Fréwaka (Fréamhacha)

    Režija: Aislinn Clarke

    Medtem, ko so bili vsi doslej predlagani filmi proizvod velikih anglofonih studiev in za obskurni žanr grozljivke izjemno razpolagali z izjemno velikimi proračuni, je Frewaka prava nizkopračunska grozljivka na spisku, izdelek ženske režiserke, za gledalce, ki želijo filme drugačne od ameriških hitov. Žal je prav zato tudi prvi film na spisku, ki ga v slovenskih kinih ni bilo mogoče videti in nič ne kaže, da se bo to v bližnji prihodnosti spremenilo.

    Glede na to, da gre za irski film (skoraj v celoti posnet v irščini), je kot nalašč za praznovanje keltskega novega leta. Tudi vsebinsko je film blizu poganskim izvorom noči čarovnic, saj se naslanja na irsko folkloro. Zgodba sledi socialni delavki, ki postopoma spoznava, da problematična starka, za katero skrbi, morda le ni nora. Njeni strahovi, da jo skušajo duhovi ugrabiti v onostranstvo se postopoma izkažejo za vse bolj utemeljene.

    Počasen film, ki gradi predvsem na morečem vzdušju, je še ena kvalitetna folklorna grozljivka z Irske, od koder smo v zadnjem desetletju dobili že dolgo vrsto nizkoproračunskih biserov, ki kljub svoji drugačnosti od ameriških uspešnic, ali verjetneje prav zaradi nje, prepogosto ostanejo spregledani.

    Good Boy

    Režija: Ben Leonberg

    Good Boy - če bomo kdaj dobili slovenski prevod tega filma, bo naslov najverjetneje Priden fant -  je najnovejši nizkoproračunski hit, ki verjetno ne bo videl platen naših kin, je pa dostopen na spletu. Za uspeh se ima zahvaliti predvsem glavnemu igralcu, nadarjenemu in neverjetno karizmatičnemu novoškotskemu prinašalcu Indyju. Režiser Ben Leonberg se je namreč odločil posneti grozljivko, v kateri glavno vlogo igra njegov pes. To samo po sebi še ni novost, v več grozljivkah so v glavni vlogi zablesteli kosmati igralci, pa vendar je šel Good boy korak dlje, in grozljivko dejansko posnel s perspektive psa.

    Seveda ima tako inovativen pristop tudi svoje pasti in slabosti. Ko sledimo Indiyu sicer večkrat ujamemo dele pogovorov njegovega lastnika z drugimi ljudmi iz česar lahko razumemo osnovno rdečo nit dogajanja, pa vendar vemo komaj več od psa in pojavljanje duha, ki skuša njegovega lastnika odvleči v podzemlje ni nikoli posebno smiselno pojasnjeno. Pa vendar to ni bistveno, bistvena je izjemna inovativnost in drznost pristopa in pa seveda Indyeva kosmata karizma, ki prepriča še tako zakrknjenega gledalca.

    Grda polsestra (The Ugly Stepsister) 

    Režija: Emilie Kristine Blichfeldt

    Švedska režiserka Blichfeldt z nove perspektive osvetli pravljico o Pepelki, pri čemer, kot pove že naslov, protagonistka ni več lepa Pepelka, pač pa njena grda polsestra. Tista, ki si je v boju za princa, kljub vsej svoji grdoti, na prevelika stopala tako obupno želela nadeti Pepelkin izgubljeni šolnček, da si je odrezala nožne prste. S te perspektive pravljica za otroke hitro postane grozljivka, v kateri si prizori ponižanj in mučenj sledijo drug za drugim.

    Feministična verzija pravljice, podobno kot je to lansko leto počela izjemno uspešna telesna gnusljivka Substanca (The Substance) z prijemi grozljivke in mučnimi prizori pohabljanj teles, kritizira lepotne standarde, plastično kirurgijo in pritiske in družbeno podrejenost žensk. Verjetno edini film s seznama, ki si ga na noč čarovnic lahko ogledate tudi v slovenskih kinih.

    Mrtvaški prt (The Shrouds)

    Režija: David Cronenberg

    Cronenbergov Mrtvaški prt je edini film na spisku, ki strogo gledano grozljivka, pa vendar ga umeščamo zraven, ker je kar najbolj idealen film za ogled na dan mrtvih. Čeprav je David Cronenberg mojster telesne grozljivke, ki je praktično lastnoročno v sedemdessetih letih ustoličil in zakoličil ta žanr, je na stara leta posnel srhljivko, ki se ne ukvarja z mutacijami teles, temveč z njihovim razkrajenjem.

    Mrtvaški prt je verjetno tudi Cronenbergov najbolj oseben film. Sledimo protagonistu, ki izgleda nenavadno podoben Cronenbergu. Tako kot režiserju, je tudi protagonist zaradi raka pred kratkim izgubil ženo. Mrtvaški prt je napeta srhljivka o žalovanju in prebolevanju smrti bližnjega, hkrati pa postcovidna zmenjšava teorij zarot, kjer rak in truplo žene nenadoma postaneta žarišče vseh mogočih zarot, v katere so dozdevno vpleteni vsi mogoči akterji, od zdravnikov do Kitajske komunistične partije. Predvsem pa je film o soočenju z smrtjo bližnjega, poln morbidnega humorja in absurda.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Nosferatu

    Posodobljena vizija zla za nove generacije

    Novi film Roberta Eggersa, ki bo po takoj novem letu na rednem sporedu Kinodvora, je predelava več kot stoletje stare grozljivke.
    Mirt Bezlaj 28. 12. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Skupaj

    Ko vam partner dobesedno zleze pod kožo

    Prva prava telesna grozljivka na kinematografskih platnih črpa grozo in gnus iz skupnega življenja povpečnega para.
    Mirt Bezlaj 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    David Cronenberg

    Ko filmsko platno postane mrtvaški prt

    Kultni kanadski režiser David Cronenberg je posnel film o žalovanju za umrlo ženo.
    Mirt Bezlaj 19. 5. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Grozljivke

    Noč groze med pandemijo

    Grozljivke, ki prikazujejo izbruhe epidemij, so idealni filmi za letošnjo noč čarovnic.
    Mirt Bezlaj 31. 10. 2020 | 19:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    grozljivkenoč čarovnicgrozljivka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Nikola Topić

    Mlademu srbskemu upu diagnosticirali raka

    Dvajsetletni Nikola Topić je bil diagnosticiran z rakom na modih. Začel je s kemoterapijo, zdravniki pa so glede izida pozitivni.
    31. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Kraja v Louvru

    Med osumljenci za rop nakita v Louvru tudi državljan Bosne in Hercegovine?

    Francoske oblasti še niso dale nobene uradne izjave glede podrobnosti ropa.
    31. 10. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Davki

    Hrvaška z nižjimi davki lovi slovenske plače

    Primerjava davčnih predpisov sosed pokaže, da ima Slovenija manj obdavčeno porabo. Hrvaška opazno manj obdavčuje plače, dobičke podjetij in kapitalske dobičke.
    Karel Lipnik 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Onaplus podkast

    Izgorelost in pot nazaj k sebi (Dr. Tina Bončina in Nina Ivanič)

    V tokratnem podkastu Onaplus smo se pogovarjali o tem, kaj se zgodi, ko v želji po uspehu izgubimo stik s sabo.
    Manca Čampa Pavlin 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Copa Libertadores

    Čudež v São Paulu: Zgodovinski preobrat Palmeirasa za sanjski brazilski finale

    Palmeiras je po zaostanku 0:3 s prve tekme doma premagal Ligo de Quito s 4:0. Junak preobrata je bil Raphael Veiga z dvema goloma. V finalu jih čaka Flamengo.
    31. 10. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Davki

    Hrvaška z nižjimi davki lovi slovenske plače

    Primerjava davčnih predpisov sosed pokaže, da ima Slovenija manj obdavčeno porabo. Hrvaška opazno manj obdavčuje plače, dobičke podjetij in kapitalske dobičke.
    Karel Lipnik 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Onaplus podkast

    Izgorelost in pot nazaj k sebi (Dr. Tina Bončina in Nina Ivanič)

    V tokratnem podkastu Onaplus smo se pogovarjali o tem, kaj se zgodi, ko v želji po uspehu izgubimo stik s sabo.
    Manca Čampa Pavlin 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Copa Libertadores

    Čudež v São Paulu: Zgodovinski preobrat Palmeirasa za sanjski brazilski finale

    Palmeiras je po zaostanku 0:3 s prve tekme doma premagal Ligo de Quito s 4:0. Junak preobrata je bil Raphael Veiga z dvema goloma. V finalu jih čaka Flamengo.
    31. 10. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo