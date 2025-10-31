Najboljši film za noč čarovnic

Noč čarovnic je čas, ko je po starih verovanjih meja med svetom živih in mrtvih še posebej tanka, mestoma porozna in začasno prehodna. V noči pred dnevom mrtvih, ko so pred tisočletji Kelti praznovali novo leti, je torej največ možnosti, da naletite na kakšno davno preminulo osebo, ki je zatavala med žive, bodisi v duhu, bodisi s telesom vred. Breztelesni duhovi umrlih so v resnici presenetljivo sodobna iznajdba, deloma povezana z razvojem fotografije in filmskega traku, na katerih je bilo zelo preprosto ustvarjati prozorne, breztelesne figure. Naši davni predniki so bili precej bol materialistični in so s grobov raje vstajali s telesom vred.

Ker pa dandanes celo na na noč čarovnic, na od mrtvih vstale mrliče ali čarovnice redko naletimo, je srečanje z njimi prek filmskega platna ali ekrana postalo priljubljena tradicija. Ogled grozljivke na predvečer dneva mrtvih je že skoraj tako razširjena navada, kot romanje na grob prvega novembra. Vendar pa se marsikdo srečuje s težavo, kako iz leta v leto za to priložnosti najti dobro grozljivko.

Če večera oziroma noči ne boste preživeli v katerem izmed slovenskih kinematografov in ste že siti vsakoletnega gledanja klasik, kot je denimo Noč čarovnic Johna Carpenterja ali neskončnega števila njenih nadaljevanj, se verjetno sprašujete, kaj bi pogledali letos. Prav za tak primer smo pripravili seznam najboljših svežih grozljivk, ki so izšle v času od prejšnje noči čarovnic, ki so tako ali drugače dostopne na spletu in ki so vsebinsko ustrezne za ta praznik ljubiteljev groze in morbidnosti.

Vrni mi jo (Bring Her Back)

Režija: Danny Philippou, Michael Philippou

​Druga celovečerna grozljivka bratov Philippou, ki sta pred dvema letoma čez noč zaslovela z izvirno grozljivko Govori z mano, je še bolj grozljiva in nenavadna od njunega prvenca, obenem pa tematsko kar se da primerna za noč čarovnic. Zgodba sledi bratu in sestri, ki ju po smrti njunega očeta posvoji nenavadna ženska. Kmalu se izkaže, da po smrti bližnjega ne prebolevata le onadva, temveč tudi njuna posvojiteljica žaluje za svojo umrlo hčerjo. Stvari pa se zapletejo, ko se izkaže, da nekateri svojih bližnjih preprosto niso zmožni pustiti mirno oditi na oni svet in so pripravljeni storiti vse, da bi se od tam vrnili.

Film bo zadovoljil kar najširši spekter ljubiteljev grozljivk, saj v njem najdemo vse priljubljene teme, od žalovanja, vračanja umrlih, čarovništva in črne magije, demonske obsedenosti, grozljivih otrok, elementov psihološke grozljivke, elementov telesne gnusljivke, pa vse do družinske drame in kanibalizma. Kljub temu, da skuša scenarij mestoma morda res vključiti preveč tem in elementov, namesto da bi se osredotočil na bistveno, je Vrni mi jo napeta, strašljiva in v vseh pogledih zelo kvalitetna grozljivka, ki bo nedvomno poskrbela, da na noč čarovnic ne boste mirno spali.

Opica (The Monkey)

​Režija: Osgood Perkins

Osgood Perkins velja za enega najboljših sodobnih režiserjev grozljivk, pred desetimi leti se je proslavil z izjemnim Februar (The Blackcoat's Daughter), lansko leto z Zbiralcem duš (Longlegs), letos pa je z Opico popolnoma spustil z verige. Odštekana grozljivka po knjižni predlogi Stephena Kinga, je posneta v nekoliko nostalgičnem slogu, ki spominja na filme okoli preloma tisočletja.

Opica je prikupnemu naslovu navkljub kot nalašč za predvečer dneva mrtvih, saj glavna tema filma smrt; smrt v vsej svoji naključnosti, nenadnosti, nepredvidljivosti in nenazadnje brutalnosti. Seveda se je smrtjo mogoče soočati le z dobršno mero humorja in te Perkinsu ne manjka. Morbiden, bizaren, vendar mojstrsko posnet film o smrti, je primeren tako za elitne cinfile, kot za manj resen ogled v prešerni družbi.

Grešniki (Sinners)

Režija: Ryan Coogler

Verjetno najbolj priljubljena grozljivka letošnjega leta, je, če je še niste videli, vsekakor vredna ogleda. Film, ki se začne kot kakšna zgodovinska drama temnopoltega juga ZDA nepričakovano pokaže zobe in izkaže se, da je so pripadniki Ku klux klana malenkost v primerjavi z mrtvaškimi krvosesi, ki prežijo na temnopolte, še zlasti pa jih mika kri genialnega blues kitarista, ki s kitaro obuja duhove prednikov.

Za grozljivke izjemno razkošen proračun - znašal naj bi kar okoli sto milijonov dolarjev - se še kako pozna. Film je bil posnet na pregrešno drag 65 milimetrski trak, zaradi česar fotografija prekaša konkurenco. Mešanica nerešenih zgodovinskih krivic in travm temnopoltega prebivalstva v ZDA z vampirsko grozljivko je inovativna, zabavna in profesionalna. Ne preseneča, da so Grešniki že dobili status sodobne klasike.

Nosferatu

Režija: Robert Eggers

Robert Eggers je leta 2015 s Čarovnico (The Witch) povzročil pravi prevrat in sporžil nov počasnih atmosferičnih grozljivk. Približno deset let pozneje je svojo režijsko kariero kronal z že četrto celovečerno uspešnico zapored. Nosferatu je posodobljena filmska adaptacija, ki se bolj kot na književno predlogo Drakula Brama Stokerja, naslanja na eno najslovitejših filmskih klasik, Noferatuja F. W. Murnaua iz leta 1922, vendar obenem vnaša pomembne spremembe.

V Eggersovi vziji transilvanski krvolok ni več suh, skrivenčen lik, ki bolj kot na starodavnega plemiča spominja na podgano, pač pa je balkanski patriarh, vsaj tako mogočen kot razkrajajoč se, predbvsem pa poln morbidne spolne sle. Večjo, zlasti aktivnejšo vlogo, dobi tudi njegova žrtev, ki v Eggersovem filmu morda niti ni več žrtev v pravem pomenu besede. Mojstrska režija, smiselno prenovljena in razširjena zgodba ter nova vizija filmske klasike so razlogi, da je novi Nosferatu postal hit začetka tega leta.

Ura izginotja (Weapons)

Režija: Zach Cregger

Druga grozljivka Zacha Creggerja, ki je pred tremi leti uspel s filmom Svojat (Barbarian), je še ena izjemno uspešna in priljubljena grozljivka, v letu polnem grozljivih uspešnic. Raziskovanje skrivnostnega izginotja celotnega razreda otrok v majhnem ameriškem mestecu, odlikuje zlasti zanimiv način pripovedovanja zgodbe, ki se korak za korakom razkriva iz različnih perspektiv oseb v filmu.

Čeprav v Uri izginotja ni vračanja umrlih, je več kot primerenen za noč čarovnic, saj bi v njem lahko našli nekaj, kar še najbolj spominja na čarovnico. Ali je to res ali ne, bomo morda izvedeli v prihodnjih letih, saj je, zaradi uspešnosti filma, že napovedano nadaljevanje. Film je mešanica neobremenjenih inovativnih pristopov, zlasti pri proipovedni strukturi, in dobro znanih prizorov prevzetih od najslovitejših žanrskih klasik, zlasti Izžarevanja (The Shining), kar se je izkazalo kot recept za uspeh.

Skupaj (Together)

Režija: Michael Shanks

Skupaj je prava telesna grozljivka, film, ki torej ne stavi na občutja strahu ali groze, temveč skuša z nazornim prikazom pretiranih in absurdnih transformacij teles pri gledalcu zbujati predvsem telesen občutek gnusa. Čeprav bi ga morda lahko označili za romantično grozljivko, Skupaj gotovo ni film, ki bi ga želeli pogledati v dvoje, če načrtujete vroč zmenek.

Zveza mladega para se po selitvi na podeželje znajde na preizkušnji, protagonista pa sta vse bolj nezmožna najti zdravo razdaljo v odnosu. Včasih sta si predaleč, včasih preblizu, včasih pa oboje ob enem. Odnos je še bolj na nitki, ko se na sprehodu v naravo izgubita in prespita v skrivnostni jami. Kmalu se jima pričnejo dogajati nenavadne stvari in jasno postane, da niti njun odnos, niti ona sama nikoli več ne bosta enaka. Kljub temu, da nima posebne zveze z nočjo čarovnic, je Skupaj dovolj odbita in zabavna grozljivka, da bo nedvomno popestrila večer.

Fréwaka (Fréamhacha)

Režija: Aislinn Clarke

Medtem, ko so bili vsi doslej predlagani filmi proizvod velikih anglofonih studiev in za obskurni žanr grozljivke izjemno razpolagali z izjemno velikimi proračuni, je Frewaka prava nizkopračunska grozljivka na spisku, izdelek ženske režiserke, za gledalce, ki želijo filme drugačne od ameriških hitov. Žal je prav zato tudi prvi film na spisku, ki ga v slovenskih kinih ni bilo mogoče videti in nič ne kaže, da se bo to v bližnji prihodnosti spremenilo.

Glede na to, da gre za irski film (skoraj v celoti posnet v irščini), je kot nalašč za praznovanje keltskega novega leta. Tudi vsebinsko je film blizu poganskim izvorom noči čarovnic, saj se naslanja na irsko folkloro. Zgodba sledi socialni delavki, ki postopoma spoznava, da problematična starka, za katero skrbi, morda le ni nora. Njeni strahovi, da jo skušajo duhovi ugrabiti v onostranstvo se postopoma izkažejo za vse bolj utemeljene.

Počasen film, ki gradi predvsem na morečem vzdušju, je še ena kvalitetna folklorna grozljivka z Irske, od koder smo v zadnjem desetletju dobili že dolgo vrsto nizkoproračunskih biserov, ki kljub svoji drugačnosti od ameriških uspešnic, ali verjetneje prav zaradi nje, prepogosto ostanejo spregledani.

Good Boy

Režija: Ben Leonberg

Good Boy - če bomo kdaj dobili slovenski prevod tega filma, bo naslov najverjetneje Priden fant - je najnovejši nizkoproračunski hit, ki verjetno ne bo videl platen naših kin, je pa dostopen na spletu. Za uspeh se ima zahvaliti predvsem glavnemu igralcu, nadarjenemu in neverjetno karizmatičnemu novoškotskemu prinašalcu Indyju. Režiser Ben Leonberg se je namreč odločil posneti grozljivko, v kateri glavno vlogo igra njegov pes. To samo po sebi še ni novost, v več grozljivkah so v glavni vlogi zablesteli kosmati igralci, pa vendar je šel Good boy korak dlje, in grozljivko dejansko posnel s perspektive psa.

Seveda ima tako inovativen pristop tudi svoje pasti in slabosti. Ko sledimo Indiyu sicer večkrat ujamemo dele pogovorov njegovega lastnika z drugimi ljudmi iz česar lahko razumemo osnovno rdečo nit dogajanja, pa vendar vemo komaj več od psa in pojavljanje duha, ki skuša njegovega lastnika odvleči v podzemlje ni nikoli posebno smiselno pojasnjeno. Pa vendar to ni bistveno, bistvena je izjemna inovativnost in drznost pristopa in pa seveda Indyeva kosmata karizma, ki prepriča še tako zakrknjenega gledalca.

Grda polsestra (The Ugly Stepsister)

Režija: Emilie Kristine Blichfeldt

Švedska režiserka Blichfeldt z nove perspektive osvetli pravljico o Pepelki, pri čemer, kot pove že naslov, protagonistka ni več lepa Pepelka, pač pa njena grda polsestra. Tista, ki si je v boju za princa, kljub vsej svoji grdoti, na prevelika stopala tako obupno želela nadeti Pepelkin izgubljeni šolnček, da si je odrezala nožne prste. S te perspektive pravljica za otroke hitro postane grozljivka, v kateri si prizori ponižanj in mučenj sledijo drug za drugim.

Feministična verzija pravljice, podobno kot je to lansko leto počela izjemno uspešna telesna gnusljivka Substanca (The Substance) z prijemi grozljivke in mučnimi prizori pohabljanj teles, kritizira lepotne standarde, plastično kirurgijo in pritiske in družbeno podrejenost žensk. Verjetno edini film s seznama, ki si ga na noč čarovnic lahko ogledate tudi v slovenskih kinih.

Mrtvaški prt (The Shrouds)

Režija: David Cronenberg

Cronenbergov Mrtvaški prt je edini film na spisku, ki strogo gledano grozljivka, pa vendar ga umeščamo zraven, ker je kar najbolj idealen film za ogled na dan mrtvih. Čeprav je David Cronenberg mojster telesne grozljivke, ki je praktično lastnoročno v sedemdessetih letih ustoličil in zakoličil ta žanr, je na stara leta posnel srhljivko, ki se ne ukvarja z mutacijami teles, temveč z njihovim razkrajenjem.

Mrtvaški prt je verjetno tudi Cronenbergov najbolj oseben film. Sledimo protagonistu, ki izgleda nenavadno podoben Cronenbergu. Tako kot režiserju, je tudi protagonist zaradi raka pred kratkim izgubil ženo. Mrtvaški prt je napeta srhljivka o žalovanju in prebolevanju smrti bližnjega, hkrati pa postcovidna zmenjšava teorij zarot, kjer rak in truplo žene nenadoma postaneta žarišče vseh mogočih zarot, v katere so dozdevno vpleteni vsi mogoči akterji, od zdravnikov do Kitajske komunistične partije. Predvsem pa je film o soočenju z smrtjo bližnjega, poln morbidnega humorja in absurda.