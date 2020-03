Najvišja nagrada neustrašnemu režiserju

Medved za življenjsko delo Helen Mirren

Iranski režiser, ki je bil zaradi »propagande« in »ogrožanja državne varnosti« v Iranu obsojen na leto dni zapora, pred dokončno odločitvijo sodišča pa ne sme zapuščati države, je za film Ni zla na Berlinalu prejel zlatega medveda.Film z angleškim naslovom There is no evil je sestavljen iz ohlapno povezanih štirih zgodb, vse pa se posvečajo soočanju z moralnimi in etičnimi dilemami ob izvrševanju smrtnih kazni, pa najsi gre za rablje ali žrtve oziroma njihove svojce.Najvišjo nagrado berlinskega festivala je sprejela iranska filmska ekipa, med njimi tudi režiserjeva hčerka. Kot je dejal producent, gre za izjemen filmski projekt, saj so vsi sodelujoči, vključno z igralci in igralkami, z odločitvijo za sodelovanje pri snemanju »ogrozili svoja življenja.«Rasulofa so že leta 2010 obsodili na šest let zapora, ker je brez dovoljenja posnel film, kasneje je bila kazen skrajšana na eno leto. Pred tremi leti je bil znova obsojen na zaporno kazen, zasegli so mu potni list in mu izdali prepoved potovanja in snemanja, vendar se iranskemu režimu ni uklonil. Režiser, ki je v preteklosti že pobiral nagrade na različnih filmskih festivalih, vključno s canskim, pa je tokrat doživel svoj največji uspeh.Žirija, ki ji je predsedoval britanski igralec, je častnega medveda za življenjsko delo podelila igralki, ki je pustila velik pečat s številnimi interpretacijami kompleksnih značajev. Veliko nagrado je žirija namenila filmuNikoli redko včasih vedno (Never Rarely Sometimes Always) z zgodbo o neželeni nosečnosti.Po velikem uspehu na nedavni podelitvi oskarjev, kjer je slavil Parazit, je korejski film doživel nov uspeh. Srebrnega medveda za režijo je prejel južnokorejski režiserza film Ženska, ki je pobegnila (The Woman Who Ran), ki pripoveduje o ženski, ki se po dolgih letih osamosvoji od moža in spet zaživi individualno življenje.Srebrnega medveda za najboljšo igralko je žirija prisodila nemški igralkiza vlogo v filmu Undine režiserja Christiana Petzolda, italijanski igralecpa je enakega medveda prejel za vlogo v filmu Skrit (Volevo nascondermi) v režiji Giorgia Dirittija.Kar se tiče scenarijev, sta zmagovalcain, ki sta srebrnega medveda za najboljši scenarij prejela za film Slabe zgodbe (Favolacce), ki sta ga tudi režirala. Za izjemen umetniški prispevek je srebrnega medveda prejel nemški snemalec, in sicer za eksperimentalni film DAU režiserjevin, ki sta orisala življenje ruskega fizika, ki je leta 1962 prejel tudi Nobelovo nagrado.Nagrada občinstva za najboljši igrani film in nagrada ekumenske žirije v festivalskem sklopu Panorama je pripadla srbsko-francosko-nemško-hrvaško-slovensko-bosanski koprodukciji Oče režiserja. Na jubilejnem, 70. festivalu so sicer prikazali 340 filmov in tokrat podelili tudi posebno nagrado – srebrnega medveda 70. Berlinala.Prejela ga je francoska komedija Izbrisati zgodovino (Effacer l'historique), ki predstavlja tri nenavadne like, ki so se odločili zaradi medijskih zlorab napovedati vojno tehnološkim gigantom.