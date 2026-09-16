Nataša Bučar predčasno odhaja s Slovenskega filmskega centra

Slaba dva meseca pred iztekom svojega drugega mandata je direktorica Slovenskega filmskega centra (SFC) Nataša Bučar ministrici za kulturo podala odstopno izjavo. Kot nam je potrdila, gre izrecno za odločitev karierne narave.

Bučarjeva je na čelo SFC stopila leta 2016. V lanskem intervjuju za Delo je dejala, da je najbolj ponosna na to, da bo to obdobje lahko obveljalo za obdobje preboja ženskih ustvarjalk. Z lanskim rekordnim proračunom za slovenski film je ta po njenem končno dobil državljansko pravico.

Podpira tudi idejo o Slovenskem avdiovizualnem centru ter združitev SFC in Vibe filma, čeprav bi bila po njenem še bolj optimalna združitev štirih institucij – poleg omenjenih še Slovenske kinoteke in Filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. To bi po njenem omogočilo enakomeren razvoj vseh segmentov filmskega sektorja.

5. junija je bil objavljen razpis za delovno mesto direktorja SFC, ki je bil nato julija podaljšan in se je iztekel ta ponedeljek, 14. septembra. Prijave bo pregledal in najustreznejšega kandidata ali kandidatko izbral svet SFC, imenovala pa ga bo vlada. Ista oseba je lahko na položaj vnovič imenovana največ enkrat. Nataši Bučar, ki zato ni več mogla kandidirati, se mandat izteče novembra.