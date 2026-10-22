NAZA: 80 minut popolne tišine, potem glasen jok

V Kinodvoru smo si ogledali razvpiti dokumentarni film oskarjevcev Juvala Abrahama in Rahel Šor.
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Film je posnet v temi, na strehah belega mesta (vzdevek je dobilo po številnih stavbah v slogu Bauhausa). FOTO: promocijsko gradivo
Septembra je na beneškem filmskem festivalu padel rekord. Film je požel najdaljši aplavz na tem festivalu doslej. Petindvajset minut in stoječe ovacije. Potem je prejel še posebno nagrado žirije. Hkrati s kritiškimi priznanji je Naza deležna tudi neodobravanja, ustvarjalca pa groženj z odvzemom državljanstva in s smrtjo. Odslej je preiskovalni dokumentarec o mehanizmih pobijanja Palestincev v Gazi na voljo v več kot petdesetih državah po svetu – tudi pri nas.
Film, ki smo si ga ogledali konec minulega tedna v polni dvorani ljubljanskega Kinodvora, je do zdaj v blagajne severnoameriških kinematografov prinesel več kot 700.000 dolarjev, v italijanske pa samo v prvih treh dneh predvajanja 1,8 milijona evrov, s čimer se je zavihtel na prvo mesto in prehitel Maščevalce: zaključek in več ...
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