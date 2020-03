Nekateri so za vroče srce

Predstavljajte si zabavo. Nekje na elegantni terasi visoko nad New Yorkom, veliko šampanjca, zlatih lampijonov. Senzualna Sugar prepeva v obleki, ki odkriva več, kot zakriva, simpatična Fran Kubelik nežno pleše s C. C. Baxterjem, patetična Norma Desmond se spušča po velikanskem stopnišču in govori znani monolog o tem, da je ona še vedno velika, da so filmi tisti, ki so se pomanjšali, Sabrina sedi na drevesu in vse skupaj opazuje, Ninočka se z globokim glasom smeje nekje v daljavi. Glavni gost je mož, ki je ustvaril vse te nepozabne filmske like – Billy Wilder. Najbolj posebna zabava na svetu.Če bi lahko na samotni otok ...