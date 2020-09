FOTO:Nesojena zdravnica z nasmeškom Mone Lize

Letošnjo izdajo beneškega filmskega festivala je po enajstih letih znova odprl italijanski film – Lacci (Vezi) domačega režiserja Daniela Luchettija. V njem je ob Luigiju Lo Casciu glavno vlogo odigrala 41-letna Alba Rohrwacher, stara znanka občinstva iz okoli dvajsetine filmov in nagrajenka žirij, nesojena zdravnica z nasmeškom Mone Lize, ki je postala filmska igralka.Misterij čustev, zgodba o vdanosti in nezvestobi, nezadovoljstvu in sramu. Izdaja, bolečina, skrivna škatla, smeti v stanovanju, mačka, glasovi zaljubljencev in tistih, ki to niso več, so otvoritveni film na Lidu napovedali organizatorji, Alba Rohrwacher pa je ...