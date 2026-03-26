Nič nas ni strah, če so smučarji z nami

Smo smučarski narod, smučanje je v naši krvi in zavesti, je eden od člankov, ki v zadnjih desetlet­jih poveličujejo našo ljubezen do beline in strmine. Je Slovenija (še) smučarska nacija? je naslov drugega. Zanimivejše vprašanje je, kdo vse je zaslužen za to, da prva beseda najmlajših Slovencev ni mama, ampak RC Elan, kot pojejo člani skupine Lačni Franz, ter kako je šport služil utrjevanju slovenske narodne zavesti – predvsem v nasprotju z jugoslovansko.

Na vprašanje vrhunsko odgovarja dokumentarni film Kdor ne skače režiserja in scenarista Borisa Petkoviča, ki prek arhivskih posnetkov, anekdot in družbenih premislekov raziskuje, kako se je slovenstvo vzpostavljalo skozi šport ter kaj in koga vse smo ob tem pustili ob strani.

Kot pravi Petkovič, je Kdor ne skače »moj poskus razumeti, kako narod gradi samega sebe skozi šport, kako so smučanje in smučarski skoki postali simbol discipline in čistosti, nogomet pa je bil odrinjen kot preveč balkanski, preveč čustven. Te izbire razkrivajo ravno toliko o našem strahu kot o našem ponosu.«