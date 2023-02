'Nico' – ganljiv film, ki ga nikakor ne smete zamuditi

Pickbox NOW nikoli ni bila klasična pretočna storitev. Že od začetka prinaša drugačne vsebine in je osredotočen na najboljše kriminalistične britanske in skandinavske serije, ki so s to filmsko novostjo osvojile občinstvo.

Zakaj Pickbox NOW

Ker prinaša posebno ponudbo in je vsa vsebina prevedena, torej so vse filmske uspešnice in filmi podnaslovljeni. Trenutno je Pickbox NOW eden najdostopnejših streamingov v Sloveniji, aktivirate pa ga lahko že za 5 evrov na mesec.

Projekt Streaming Europe je dodatno obogatil filmske večere. Streaming Europe združuje štiri evropska pretočna podjetja – UniversCine, Sooner, LMC in Pickbox, ki so se zedinila glede najvznemirljivejših evropskih filmov in produkcije. V času trajanja projekta na Pickbox NOW prihajajo najboljši evropski filmi, ki so jih predvajali na najbolj prepoznavnih filmskih festivalih, pod katerimi so se podpisali zanimivi novi režiserji in ustvarjalci.

FOTO: Pickbox NOW

Nico – razočarajoče čustvena zgodba

Če ste si zaželeli film, ki vam bo v hladnih sivih dneh ogrel srce, je Nico (Nico), nagrajeni (Biberach Film Festival) neodvisni film iz leta 2021, prvi celovečerec nemške režiserke in scenaristke Eline Gehring, morda ravno to, kar iščete.

V središču zgodbe je junakinja iz naslova filma, Nico, v katero se boste takoj zaljubili.

Nico (Sara Fazilat) je mlada geriatrična medicinska sestra, ki jo varovanci obožujejo tako zaradi njene nežnosti in empatije kot njenega bridkega jezika. Je ena redkih ljudi, ki oddajajo pozitivno energijo in ki jih taka energija nikoli ne zapusti.

Toda ko nekega dne zaradi svojih iranskih korenin postane žrtev brutalnega rasističnega napada in zaradi posledic pristane v bolnišnici, se njeno dojemanje sveta povsem spremeni.

Globoko pretresena zaradi travme si strašno želi, da se ne bi nikoli več počutila tako nemočno, zato se vpiše ne tečaj karateja pri simpatičnem Andyju (Andreas Marquardt) in poskuša iti naprej, toda po obisku sejma v družbi svoje najboljše prijateljice Rose (Javeh Asefdjah) po naključju spozna Ronny (Sara Klimoska) in njeno življenje se spet nepričakovano zaplete.

FOTO: Pickbox NOW

Bolno sodoben in razočarajoče čustven, toda glede na pomanjkanje izkušenj dobrega dela filmske ekipe (režiserke, scenaristke, glavne igralke ...) tudi nenavadno zrel, je Nico – sicer na voljo na pretočni stooritvi Pickbox NOW – film, ki mu vsekakor velja dati priložnost!

Naročnik oglasne vsebine je Pickbox d.o.o.