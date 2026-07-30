Odisej je plul v neznano, občinstvo odkriva Homerja

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    Nina Gostiša
    30. 7. 2026 | 05:00
    11:32
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    »Vsi bi morali v Grčiji brati Homerja,« v knjigi Poletje s Homerjem velí Sylvain Tesson. V teh dneh je antični pesnik, ki mu pripisujejo avtorstvo epov Odiseja in Iliada, deležen prav tolikšne pozornosti kot najnovejša filmska uspešnica Christopherja Nolana. Po zaslugi njegove ekranizacije oziroma interpretacije Odiseje se ljudje, kjerkoli že so, zlasti k prvi vračajo po dolgih letih, kot se je Odisej dolgo vračal domov, ali pa jo odkrivajo povsem na novo, kot je sam odkrival neznane kraje med padcem Troje in vrnitvijo na Itako. Nolanov film je bil dolgo pričakovan že zato, ker gre za režiserja z afiniteto do velikih spektakelskih projektov, v tem primeru pa se je odločil za adaptacijo temeljnega besedila zahodnega pripovedništva in za to razpolagal s kar četrtmilijardnim proračunom. V ...

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