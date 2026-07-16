Nolanova Odiseja od danes tudi v slovenskih kinematografih

Nolanov spektakel, ki temelji na starogrškem epu Odiseja pesnika Homerja, je že mesece pred premiero povzročil burne odzive tistih, ki filma sploh niso videli. Prve kritike po premieri pa so po poročanju Guardiana navdušujoče. Gledalci se bodo lahko o tem prepričali že jutri, ko bo Odiseja vstopila v kinematografe po svetu, tudi slovenske. Na premieri v ljubljanski Odiseji bodo gostili slovenskega igralca Andreia Lenarta, ki nastopa v filmu. Vesna Milek ​Najbolj strastni »poznavalci« Homerja so film označili za »woke garbage«, torej navlako prebujenske kulture. Najpogostejša pritožba je, da je za vlogo lepe Helene, »najlepše ženske na svetu«, izbral temnopolto igralko Lupito Nyong'o, »hčer kenijskega politika«, kar je najbolj zmotilo tudi Elona Muska. Nekateri komentatorji na Foxu so šli ...