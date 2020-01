FOTO:Z enajstimi nominacijami vodi Joker

Znani so nominiranci za:

Bo lik Jokerja deležen že drugega oscarja? Foto Arhiv

Scarlett Johansson in Adam Driver kot ločenca Barber v Zgodbi o zakonu. Foto Netflix

Parazit je nedvomno najboljši tujejezični film, vprašanje pa je, če mu bo uspelo pobrati najbolj prestižnega oskarja za najboljši film (vobče). Foto Arhiv Canskega Filmskega Festivala

Bilo je nekoč v Hollywoodu navdušuje kritike in žirije po svetu. Foto Andrew Cooper

Irec zaenkrat brez večjih lovorik. Ga bodo spregledali tudi oscarji? Foto Arhiv Netflixa

Vojna drama 1917 v režiji Sama Mendesa je bila že nagrajena s tremi zlatimi globusi. Foto Universal Pictures

Ceremonija bo brez voditelja

Po zlatih globusih in nominacijah za britanske bafte smo dočakali še oskarje. Preko youtube kanala v živo spremljamo razglasitev nominacij za najboljše filme preteklega leta.: Ford vs Ferrari, Irec, Jojo zajec, Joker, Čas deklištva, Zgodba o zakonu, 1917, Bilo je nekoč v Hollywoodu, ParazitIrec, Joker, 1917, Bilo je nekoč v Hollywoodu, Parazit: Antonio Banderas (Bolečina in slava), Leonardo DiCaprio (Bilo je nekoč v Hollywoodu),Adam Driver (Zgodba o zakonu), Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (Dva Papeža): Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Zgodba o zakonu), Saoirse Ronan (Čas deklištva), Charlize Theron (One so bombe), Renee Zellweger (Judy)Tom Hanks (Lep dan v soseski), Anthony Hopkins (Dva papeža), Al Pacino (Irec), Joe Pesci (Irec), Brad Pitt (Bilo je nekoč v Hollywoodu): Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Zgodba o zakonu), Scarlett Johansson (Jojo zajec), Florence Pugh (Čas deklištva), Margot Robbie (One so bombe)j: Irec, Jojo zajec, Joker, Čas deklištva, Dva papeža: Nož v hrbet, Zgodba o zakonu, 1917, Bilo je nekoč v Hollywoodu, Parazit: Irec, Jojo zajec, 1917, Parazit, Bilo je nekoč v Hollywoodu: Ford Vs Ferrari, Irec, Jojo zajec, Joker, Parazit: Irec, Joker, Svetilnik, 1917, Bilo je nekoč v HollywooduJoker, Čas deklištva, Zgodba o zakonu, 1917, Vojna zvezd: Vzpon SkywalkerjaAd Astra, Ford vs Ferari, Joker, 1917, Bilo je nekoč v HollywooduFord vs Ferari, Joker, 1917, Bilo je nekoč v Hollywoodu, Vojna zvezd: Vzpon SkywalkerjaIrec, Jojo Zajec, Joker, Čas deklištva, Bilo je nekoč v Hollywoodu: One so bombe, Judy, Joker, Zlohotnica 2, 1917: Maščevalci: zaključek, Irec, Levji kralj, 1917, Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja: Corpus Christi (Polska), Honeyland (Severna Makedonija), Nesrečniki (Francija), Bolečina in slava (Španija), Parazit (Južna Koreja): American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama, Honeyland: In the Absence, Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl), Life Overtakes Me, St. Louis Superman, Walk Run Cha-Cha: Kako izuriti svojega zmaja, Izgubil sem telo, Klaus, Manjkajoči člen, Svet igrač 4: Dcera (Daughter), Hair Love, Kitbull, Memorable, Sister: Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbors' Window, Saria, A SisterOskarje bodo 9. februarja podelili dvaindevetdesetič. Ceremonija bo potekala brez voditelja, tako kot že lani, se je odločila Akademija za filmsko umetnost in znanost. Prieditev bo režiral Glenn Weiss, priljubljeni režiser ceremonij od tonyjev do lepotnih tekmovanj.