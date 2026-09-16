Nov filmski festival v Murski Soboti

V Murski Soboti do konca tedna poteka prva izvedba novega filmskega festivala Story Land International Film Festival. Na sedmih lokacijah bodo v petih dneh predstavljajo 54 filmov, izvedli pa bodo tudi osem filmskih delavnic. Organizatorji napovedujejo, da se bo festival nadaljeval v naslednjih letih in samo še rasel.

Na tekmovalnem programu se za nagrado za najboljši celovečerec potegujejo Parthenope Paola Sorrentina, Köln 75 Ida Finka, Stari hrast Kena Loacha, Ni druge izbire Parka Chan-Wooka, Oče, mati, sestra, brat Jima Jarmuscha, Skriti ljudje Mihe Hočevarja in Obraz Nikole Vukčevića.

Za nagrado za najboljši dokumentarni film se poteguje sedem celovečernih dokumentarcev, v posebni kategoriji pa med seboj tekmuje še sedem režijskih prvencev, med katerimi so tako mednarodne uspešnice, kot tudi v Prekmurje postavljeni režijski prvenec slovenske režiserke Ester Ivakić Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali in zapeli z njo. Številne filma s sporedov smo tudi v Sloveniji v preteklih letih že lahko videli na programih drugih filmskih festivalov in na sporedih kinematografov, vendar, kot je pojasnila soorganizatorka festivala, igralka Aleksandra Balmazović, »vsak filmski festival naredijo filmi, pa tudi gosti in atmosfera«.

»Za prvo izdajo festivala nam je uspelo sestaviti izjemno močno mednarodno žirijo, kakršno na slovenskih filmskih festivalih le redko srečamo v takšni koncentraciji - producenti in filmski ustvarjalci, ki so sodelovali z nekaterimi najpomembnejšimi avtorji sodobnega evropskega in svetovnega filma ter so redno prisotni v Cannesu, Benetkah in Berlinu. Še pomembneje pa je, da pri Storylandu ne ostajajo zgolj velika imena v programu: z občinstvom in mladimi ustvarjalci so v neposrednem stiku, v pogovorih, na delavnicah in neformalnih srečanjih,« je pojasnila Balmazovićeva.

Kot žiranti tekmovalnih programov v Mursko Soboto namreč prihajajo italijanski producent Paolo Maria Spina, igralec, režiser in producent iz Srbije Nikola Kojo, iranska producentka Elaheh Nobakht, belgijski filmski producent Joseph Rouschop, italijanski filmski novinar Giovanni Battaglia, srbska režiserka in producentka Andrijana Stojković, britanski filmski kritik John Bleasdale ter direktorica kastinga in producentka Mina Zarkovic-Mihaylova.

Nenazadnje pa je pomemba tudi festivalska lokacija in »Prekmurje je fenomenalno«, ne le zaradi lege blizu Avstrije, Madžarske in Hrvaške, temveč tudi zaradi gostoljubnosti ljudi, je lokacijo opisala Aleksandra Balmazović.