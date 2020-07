Nova nagrada, a tudi nova senca

Film Človek s senco režiserke in umetnice Eme Kugler je prejel že peto mednarodno nagrado. ­Tokrat na filmskem festivalu­ v Buenos Airesu, kjer so ga ­ovenčali s častno omembo.Tik pred začetkom pandemije je Društvo slovenskih režiserjev Emi Kugler podelilo tudi nagrado za živ­ljenjsko delo. Do zdaj je posnela 14 avtorskih del, od teh kar pet celovečernih filmov (Phantom, 2003, Le Grand Macabre, 2005, Za konec časa, 2009, Odmevi časa, 2013, in Človek s senco, 2019), ki s posebno, inovativno režijo, likovno scenografijo, samosvojo poetiko in subtilno ter nenavadno zgodbo vznemirjajo gledalce doma in v tujini. Leta 2008 je Ema ...