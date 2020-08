Novost so podnapisi

Pred dvorcem Rotenturn, če bo slabo vreme, pa v kulturnem domu, se v Slovenj Gradcu drevi začenja peti mednarodni festival kratkih filmov Shots, ki je na platformi Filmfreeway uvrščen med sto najboljših filmskih ­festivalov na svetu.



Tomo Novosel, direktor in selektor festivala Shots, je prepričan, da je tako zaradi gostoljubnosti in pozornosti, ki so ju na Koroškem deležni avtorji kratkih filmov in gledalci. Prvih se je letos zbralo petnajst iz devetih držav. Predstavili se bodo s trinajstimi filmi (tudi tremi slovenskimi), ki bodo po zaslugi prostovoljca Nina Djordjevića, prevajalca iz Bruslja, sicer pa domačina z Raven na Koroškem, prvič opremljeni s slovenskimi podnapisi.



Število obiskovalcev – lani jih je bilo v treh filmskih večerih več kot 2000 – bo letos odvisno od vremena. Na dvorišču graščine Rotenturn je ob upoštevanju zaščit­nih ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa prostora za 500 obiskovalcev, v ­slovenjgraškem kulturnem domu pa za 80.



Novosel je izbiral med 1500 prijavljenimi filmi. Veliko jih je prispelo po koncu lanskega festivala, še več letos v času epidemije novega koronavirusa. »Vsebina filmov je podobna lanski; prevladuje družinska in najstniška tematika, odnosi ...,« je naštel Novosel in pripomnil, da bo kriza zaradi virusa tema filmov šele prihodnje leto. Tematike filmov, ki prevladujejo, so po njegovem vedno odsev dogajanja leta prej. »To je zelo kakovostna produkcija,« je poudaril.

Osem festivalskih nagrad

Mednarodna strokovna žirija, ki jo letos sestavljajo režiser Slobodan Maksimović iz Slovenije, animator Patrick Smith iz Združenih držav Amerike, režiser Tal Amiran iz Velike Britanije in režiserka Renata Lučić iz Hrvaške, bo podelila sedem nagrad: za najboljšega glavnega igralca oziroma igralko, scenarij, direktorja fotografije, študentski film, dokumentarni film ter za najboljši film festivala. Najprestižnejša je osma nagrada, ki jo s telefonskim glasovanjem določi festivalsko občinstvo. Avtor idejne zasnove nagrad je ­akademski kipar Jure Markota.



Ideja za filmski festival, ki ga finančno podpirajo mestna občina Slovenj Gradec ter nekatere druge lokalne skupnosti na Koroškem ter številni sponzorji in donatorji, ministrstvo za kulturo pa (še) ne, se je porodila na poti iz Sarajeva do Slovenj Gradca, kjer je Novosel sodeloval na festivalu s filmom Rezbar. »Med vožnjo z avtomobilom je peterica članov filmske ekipe razpravljala o tem, kaj je bilo na festivalu narobe, kaj je bilo sicer dobro, a bi lahko bilo še boljše, ter kako bi to nalogo opravili sami. V približno šestih urah smo si razdelili naloge,« se je spomnil Novosel.



Avtorji sodelujočih filmov bodo med festivalom dodobra spoznali Koroško. Za to bodo poskrbeli organizatorji festivala, ki začudeni odgovarjajo na vsa njihova vprašanja, denimo katera številka podzemne železnice jih bo iz Ljub­ljane pripeljala v Slovenj Gradec in ali je mesto dovolj varno za večerne sprehode po ulicah.