FOTO:Oaza sredi filmske puščave

Redko se zgodi, da na festivalu A-kategorije slovenski film prejme nagrado. Pravzaprav se redko zgodi, da se slovenski film sploh uvrsti v tekmovalni program. Ko se to vendarle primeri, je na mestu slavje. Na 77. Mostri, ki se je končala v soboto, je za najboljši evropski film v sekciji Dnevi avtorjev (Giornate degli autori) po mnenju Evropa Cinemas obveljala srbsko-nizozemsko-slovensko-bosansko-francoska koprodukcija Oaza.Žirija, ki podeljuje nagrado Europa cinemas label, je v obrazložitvi zapisala, da so zmagovalca, ki je v programu izstopal, izbrali soglasno. »Ikićeva Oaza je nežen in pretresljiv, hkrati pa čist in brezkompromisen ...