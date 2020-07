Oaza v Benetkah in Vesna v Sarajevu

Maruša Majer v koprodukcijskem filmu Oaza. Foto Tramal Films

Zgodba o dveh sestrah

Zaradi virusa so se letos ustavili tudi filmski koluti, drug za drugim so festivali odpovedovali svoje ceremonije, a filmska skupnost se je v tem času povezala in celo organizirala skupen desetdnevni globalni filmski festival We Are One, ki je potekal na spletu. Epidemiološka slika je, vsaj tako so očitno presodili organizatorji, poletnim in jesenskim festivalom bolj naklonjena. Beneški in Sarajevski festival sta zato v četrtek razkrila tekmovalne programe.Beneška Mostra, festivalski A-kategornik, bo vendarle potekala med 2. in 12. septembrom, in kot so povedali na novinarski konferenci pred dnevi, bo v programu Dnevi avtorjev med enajstimi izbranimi filmi svetovno premiero doživel tudi film Oaza v režiji srbskega režiserja Ivana Ikića, v katerem eno od glavnih vlog igra Maruša Majer.Glava in srce na dlaniOaza je film o neobičajni ljubezenski zgodbi med dvema dekletoma in fantom s posebnimi potrebami. Fanta prevzamejo močna ljubezenska čustva in hrepenenje po neodvisnosti, čeprav je to v nasprotju z okolico, ki mu nalaga stroga pravila – vsi mladostniki so namreč varovanci Doma za otroke in mlade Sremčica. Glavni odrasli vlogi vzgojiteljev sta prevzela hrvaški igralec Goran Bogdan in naša Maruša Majer. »Snemanje Oaze je bila intenzivna filmska in človeška izkušnja. V Domu Sremčica, kjer smo snemali film, sem spoznala kopico neposrednih zelo odprtih in zanimivih ljudi, ki so mi, čeprav se nismo prej poznali, dojemanje medsebojnih odnosov predstavili na čisto drugačen način. In tako kot so nezlagani, nepreračunljivi in neposredni v osebnih odnosih, so neposredni tudi pred kamero. Od mladih soigralcev sem se veliko naučila in bila priča trenutkom strašne igralske intuicije, ki jo zelo redko srečaš. Redko kdo glavo in srce tako nosi na dlani. Uživala sem tudi v sodelovanju z Goranom Bogdanom,« je povedala Maruša Majer.Film je sicer srbsko-slovensko-nizozemsko-bosansko-francoska koprodukcija, pri njegovem nastajanju pa je sodelovala slovenska produkcijska hiša Tramal Films. Producent Miha Černec je film spremljal od samega nastanka. »Z glavnim producentom Milanom Stojanovićem (Sense Production), sva se spoznala na mednarodni delavnici EAVE pred sedmimi leti in že takrat mi je navdušeno razlagal o zgodbi, ki jo razvija z režiserjem Ivanom Ikićem. Ikić je izredno zanimiv avtor, pri nas smo si na Festivalu slovenskega filma pred leti lahko ogledali njegov celovečerec Barbari. K sodelovanju me je pritegnila njegova poetika in seveda dober scenarij,« je povedal Černec. Pri filmu so sodelovali še maskerka Tina Šubic, kostumografka Barbara Dermota, za postprodukcijo pa je poskrbel NuFrame.Tekmovalni program so objavili tudi na 26. Sarajevskem filmskem festivalu, ki bo potekal od 14. do 21. avgusta. Tudi tam je med desetimi kratkimi filmi, ki se potegujejo za nagrado srce Sarajeva, slovenski film režiserke Sare Kern Vesna Goodbye.Spomnimo, da se je Kernova že s svojim kratkim prvencem Srečno, Orlo leta 2016 uvrstila v tekmovalni program beneškega festivala. Tokrat je prepričala sarajevsko žirijo z minimalistično študijo odnosa med dvema sestrama, ki po materini smrti poskušata zapolniti čustveno praznino. Kernova je scenarij za film razvijala na delavnicah filmskih festivalov v Torontu, Torinu in leta 2018 tudi v rezidenci canskega festivala Cinéfondation. Film Vesna Goodye je posnela v Avstraliji z avstralsko zasedbo in ekipo, v produkciji Cvinger filma Roka Bička. Kernova namreč trenutno živi v Melbournu. Sestri Ema in Vesna, med katerima je deset let starostne razlike, pa bosta tudi glavni junakinji njenega celovečernega prvenca, ki je v fazi razvoja.