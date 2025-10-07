V nadaljevanju preberite:

Na HBO Max je na ogled dokumentarec Oče (Tata, 2024) moldavske novinarke Line Vdovîi. Film, nagrajen v Torontu, razkriva izkoriščanje vzhodnoevropskih delavcev, nasilje v družini in toksične vzorce moškosti. Intimna zgodba očeta in hčere odpira vprašanje: kako pretrgati krog travm, ki se prenašajo iz roda v rod? » Vem, da je težko iskreno pogledati vase, in včasih tistega, kar tam vidiš, nisi pripravljen videti. Ampak upam, da je film začetek potovanja vase,« je ustvarjalka med drugim povedala v intervjuju za Delo.