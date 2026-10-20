(OCENA) Digger

Ko se na plakatu pojavijo imena, kot sta Alejandro G. Iñárritu in Tom Cruise, pa nenazadnje tudi John Goodman, se možnost, da bo film doživel komercialni uspeh, praviloma drastično poveča. Toda Digger je za zdaj v kategoriji flopov in prav verjetno bo tam tudi ostal. Razlogi za takšen odziv so vselej številni in kompleksni, a vsaj enega je bržkone iskati že v najosnovnejši pripovedni logiki, na kateri Digger sloni (že tu opozarjam, da bo ta tekst posut s kvarniki): gre za izrazito metafikcijski projekt, ki se po večini odvija na dveh ravneh realnosti, če pa že brskamo po njih, jih najdemo še nekaj. Osnovni zgodbi ene in druge sta pravzaprav preprosti. Naslovni Digger (ime je mogoče prevajati z besedo 'kopač', igra ga Tom Cruise v nemara eni od najintrigantnejših vlog v karieri), naftni ...