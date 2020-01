Ocenjujemo: 1917

Zdi se, da smo o dveh velikih vojnah povedali, napisali in posneli že vse. O drugi morda še več kot o prvi. Ideološki boji pač ponujajo več snovi od ozemeljskih. A spomin je treba ohranjati kolikor je mogoče dolgo, toliko bolj, ko odhajajo še zadnji pričevalci grozot in junaštev. Tako si je rekel tudi britanski režiser Sam Mendes in po pripovedih deda Alfreda, ki je služil v 1. kraljevem strelskem bataljonu, posnel še en film o bitki, v kateri četo od zmage loči le 450 metrov. Pravzaprav jo toliko metrov loči do poraza in to morata devonširskemu bataljonu, ki se zarana pripravlja na napad pri francoskem mestu Ecoust, ...