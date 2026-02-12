Ocenjujemo: Melania

Površnost filmskega pogleda se na trenutke zdi celo namerna, kot da kamera ni na strani protagonistke, temveč jo nehote izdaja.

Dokumentarni film novodobne Eve Braun v nastajanju je prvi film režiserja Bretta Ratnerja po tem, ko so številne ženske v Hollywoodu izpostavile njegovo sporno obnašanje in spolno nadlegovanje. Film obljublja razgrnitev življenja in dela prve dame v 20 dneh pred predsedniško inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa. Melania režija Brett Ratner ​ZDA, 2026, 104 min​. Kinematografi po Sloveniji V dokumentarcu spremljamo gospo Trump med pripravami na vrnitev v Belo hišo. Gre za osebo, ki očitno izjemno ceni svojo zasebnost, zaradi česar se je okoli nje oblikovala skoraj mitološka podoba ženske, ujete v zlato kletko. Predvsem pa ženske, ki od Trumpa nikoli ni hotela drugega kot denar in slavo. Obljuba vpogleda v zasebnost je bila zakoličena že z istoimensko avtobiografijo leta 2024, ki ...